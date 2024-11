Sempre più italiani non festeggiano il Natale a casa: preferiscono partire in vacanza

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi: non più. Sembra che anche il Natale sia diventato l'occasione perfetta per un viaggio, per fare i bagagli e partire, che sia verso una destinazione nota o una nuova avventura. Anche la più tradizionale delle festa, insomma, sta perdendo il suo fascino. In tanti preferiscono rinunciare all'ambientazione casalinga con i parenti, l'albero di Natale in soggiorno e il cenone, a vantaggio di una vacanza. Lo conferma la ricerca condotta da Jetcost.

Gli italiani trascorreranno il Natale in viaggio

Il 71% degli italiani ha intenzione di partire per le vacanze di Natale. Il 38% di questi prevede di stare fuori casa al massimo 3 giorni, il 25% ha programmato una fuga da 3 a 5 giorni, il 21% starà via per una settimana e il restante 14% punterà su un viaggio lungo tra gli 8 e i 15 giorni. Quasi la metà degli italiani pensa che il Natale si debba comunque trascorrere in famiglia, anche se lontano da casa. Infatti la vacanza in famiglia è l’opzione scelta dal 46% di loro, opzione che supera il viaggio in coppia (29%), quello con gli amici (18%) e quello in solitaria (7%). La spesa stimata a persona è pari a 807 euro.

Le mete scelte dagli italiani per Natale

Gli italiani punteranno su destinazioni nazionali, ma non solo. Per quanto riguarda i viaggi sul territorio italiano al primo posto si piazza Milano, seguita da Napoli e Roma. Al quarto posto figura Catania seguita da Torino in quinta posizione. Dalla sesta alla decima posizione compaiono, nell’ordine: Palermo, Verona, Bari, Venezia e Bolzano. Sul fronte europeo continua ad esercitare il suo fascino Parigi, che vince a mani basse seguita da: Vienna, Londra, Praga, Amsterdam, Budapest, Barcellona, Tenerife, Strasburgo e Lisbona.

Sul fronte delle mete extraeuropee al primo posto si piazza prevedibilmente New York, la città per eccellenza, dove il Natale si festeggia sempre in grande stile. Il podio prosegue con la ben più calda Sharm El Sheikh al secondo posto e Istanbul al terzo. Seguono in classifica: Dubai, Maldive, Zanzibar, Bangkok. La top ten si chiude con Marrakech, Miami e Havana in ultima posizione. Dall'indagine è emerso che gli italiani si sposteranno in automobile per il 52%: secondo lo studio di Jetcost è l'opzione preferita seguita da aereo (27%), autobus (10%), treno (8%) e nave (3%). Per quanto riguarda la sistemazione, sembra si punterà alla comodità: in hotel la maggioranza (66%), davanti agli aparthotel (17%), appartamento in affitto (8%), case rurali (7%). Solo il 2% prevede di andare in campeggio.