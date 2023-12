Feste e ponti nel 2024, il calendario e le date di giorni di vacanza e weekend lunghi Sarà un anno all’insegna di diversi ponti da sfruttare quello che sta per iniziare: dal 25 aprile alla Festa dei Lavoratori, passando per Ferragosto e 1° novembre, ecco cosa ci aspetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nel 2024 sarà possibile fare 24 giorni di vacanza usandone appena 5 del monte ferie. L'anno che sta per iniziare sarà infatti ricco di possibilità di creare i classici “ponti” giocandosi in modo strategico le ferie e allungano così i giorni di riposo.

Ci saranno almeno due weekend lunghi e diverse opportunità di ponte, sia durante la primavera, tra il 25 aprile (Festa della Liberazione) e il 1° maggio (Festa dei Lavoratori), che durante il periodo di Ferragosto. Una bella notizia sia per chi lavora sia per chi va ancora a scuola.

Il 2024 si apre subito con un Capodanno (1° Gennaio) che arriva di lunedì. Tuttavia la Befana (6° gennaio) cade di sabato: a differenza del 2023 (quando capitò di venerdì) le vacanze natalizie non si potranno allungare di qualche giorno. Sfortunatamente anche il 2 giugno (Festa della Repubblica) arriva nel weekend: sarà domenica quindi per progettare le vacanze successive sarà necessario attendere praticamente l’estate. Lo stesso discorso si può fare anche per l' 8 dicembre: la Festa dell'Immacolata è di domenica, per cui bisognerà attendere il Natale (che arriva di mercoledì) per pensare seriamente ad un fine settimana davvero prolungato.

Il calendario completo di ponti e festività nel 2024

Ecco, di seguito, il calendario completo di ponti e festività 2024:

1 Gennaio 2024 – Capodanno – Lunedì

6 Gennaio 2024 – Epifania – Sabato

25 Aprile 2024 – Festa della Liberazione – Giovedì

1 Maggio 2024 – Festa dei Lavoratori – Mercoledì

2 Giugno 2024 – Festa della Repubblica – Domenica

15 Agosto 2024 – Ferragosto – Giovedì

1 Novembre 2024 – Tutti i Santi – Venerdì

8 Dicembre 2024 – Immacolata – Domenica

25 Dicembre 2024 – Natale – Mercoledì

26 Dicembre 2024 – Santo Stefano – Giovedì

31 Dicembre 2024 – San Silvestro – Martedì

A questi va poi aggiunta la festa del patrono che chiaramente varia da comune a comune.

Le possibilità di ponti sono varie e riguardano soprattutto le combinazioni tra il 25 aprile e il 1° maggio, quelle intorno al 15 agosto che arriva di giovedì e nella settimana di Natale/Santo Stefano. Ad ogni modo prendendo 5 giorni di ferie se ne possono arrivare a fare 24 di vacanza, quasi un mese dunque.

Giorni di vacanza e ponti scolastici nel 2024

Naturalmente a quelle sopracitate, vanno aggiunte le altre festività ‘classiche' che diventano interessanti soprattutto per gli studenti (quindi non ‘rosse' sul calendario o che cadono per consuetudine di domenica), in particolare quelle di Carnevale (martedì grasso 13 febbraio 2024) e Pasqua più Pasquetta (domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023).

Ovviamente per gli scolari c'è da considerare le lunghe vacanze natalizie, quindi da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio, e quelle di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile.