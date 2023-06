Tendenza degradé: gli abiti con le sfumature di colore sono la moda dell’estate 2023 Da Ferragamo a Etro, la tendenza moda della Primavera/Estate 2023 sono le sfumature di colore: come scegliere (e abbinare) i capi degradé per look dall’effetto sirena anche in città.

A cura di Beatrice Manca

Da sinistra Ferragamo, Etro, GCDS

Perché accontentarsi di un solo colore quando si possono avere tutte le sfumature dell'arcobaleno? Sulle passerelle Primavera/Estate 2023 è tornato infatti il degradé, tendenza che coinvolge abiti, gonne e accessori. Come in un quadro ad acquerelli, i colori sfumano l'uno nell'altro, creando look romantici e sognanti. Da GCDS a Prada, passando per Alexander McQueen, ecco i capi più belli a cui ispirarsi per indossare un tramonto anche in città!

Gli abiti "sfumati" sulle passerelle Primavera/Estate 2023

In inglese si chiama color gradient, in francese degradé, ma in sostanza parliamo di colori che degradano dolcemente l'uno nell'altro. Il degradé è la risposta alla tendenza monocromo che ha dominato la moda nelle ultime stagioni. Anziché scegliere un solo colore, quest'estate indosseremo abiti leggeri con tutti i colori del mare – come sul vestito drappeggiato di Ferragamo – o tutte le sfumature del cielo al tramonto, a cui si ispira Courreges per i suoi abiti dai toni accesi.

Completo in maglia degradé di Etro

La tendenza ‘sfumature' è una delle più forti sulle passerelle Primavera/Estate 2023 e non riguarda solo gli abiti: Etro, ad esempio, lo propone sulla maglieria. Top, gonne, pullover e perfino i calzettoni virano dal fucsia all'arancio, fino all'azzurro carico. Tory Burch invece ‘sfuma' le giacche impermeabili e i capi outwear, mentre Alexander McQueen esalta le nuove borse di stagione con sfumature acquerello. Perfino la castigatissima Prada si è lasciata conquistare, proponendo tubini con colori amalgamati come sulla tela di un pittore.

Ferragamo

Come seguire la tendenza degradé per la moda estate 2023

Top degradé, maglioni sfumati, jeans arcobaleno o delavé e chi più ne ha più ne metta. La moda dell'estate sfuma e tinge tutto, dai tailleur ai costumi da bagno, ma dà oggettivamente il meglio di sé sugli abiti lunghi. I vestiti sfumati combinano armonia e movimento in un risultato sofisticato e mai banale. Il capo su cui investire quindi è un abito leggero, meglio se monospalla o dal taglio asimmetrico, in cui la linea viene esaltata dai giochi di colore. In questo caso, gli accessori vanno scelti per sottrazione, concentrandosi su un'unica nuance tra quelle del vestito e usandola per borsa e sandali minimal.

Completo in maglia degradé di Ssheena

Stessa regola se avete un solo capo degradé, come una camicia o un blazer: in questo caso meglio abbinarlo a un paio di pantaloni nel colore più chiaro (o più neutro) tra tutti quelli presenti. La tendenza degradé sposa anche bene la maglieria: provatela su un top o su un paio di pantaloni in morbida maglina. Un modo facile per iniziare è iniziare dall'abbigliamento da spiaggia: teli, parei e bikini ‘sfumati' vi faranno sentire subito come vere sirenette, specie se riprendono tonalità accese come il rosa, il verde o l'azzurro. E che dire degli accessori? Una borsa effetto sfumato regala un tocco chic anche a una semplice camicia bianca. E le sere d'estate diventano subito un po' più magiche!