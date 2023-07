I braccialetti per l’estate 2023 sono mini, colorati e con pietre “magiche” I braccialetti, colorati, con conchiglie, pietre azzurre e con charms portafortuna, sono un vero e proprio must in estate, ecco i modelli più originali e come abbinarli in un look da spiaggia.

Ba&Sh

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estate non è estate senza i braccialetti da indossare al polso in vacanza, soprattutto in spiaggia e al mare. Singoli o abbinati insieme per creare un effetto più vistoso, i braccialetti estivi sono mini, hanno decori vivaci, pietre colorate o sono realizzati con perline dalle tonalità accese.

Sono un vero e proprio must per l'estate e sono perfetti per rendere unico e originale un look da spiaggia con bikini e caftano o anche per essere indossati di sera con shorts e sandali bassi.

Atelier VM

Solitamente in estate sono di tendenza collanine e bracciali decorati con conchiglie bianche o ancora braccialetti di filo o realizzati con tessuti dai colori fluo. Quest'anno a spopolare sono i braccialetti in metallo e argento, decorati con charm, granelli, perline e pietre colorate incastonate.

Nove25

I modelli più trendy sono sottili e morbidi, hanno forme sottili e lineari e si possono indossare insieme tra loro per creare un effetto polsiera.

DoDo

I charm da scegliere hanno simboli esoterici, "magici" o portafortuna, come manine di Fatima, occhi, coccinelle e quadrifogli. A rendere unici i braccialetti estivi sono poi le pietre colorate, di colori intensi come il turchese e il rosso, o con tonalità pastello più tenui come il rosa, il lilla e il celeste.

Pandora

I braccialetti estivi si indossano in ogni occasione, sia di giorno in spiaggia che di sera, sono perfetti per impreziosire un completo in denim, un mini dress bianco in Sangallo o un abito a rete lungo da indossare con sotto il bikini.