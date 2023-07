Le collane must dell’estate 2023 sono quelle handmade: la mania che spopola su TikTok Quali sono le collane must dell’estate 2023? Basta spulciare TikTok per scoprirlo. Per essere trendy in vacanza si dovrà puntare sui gioielli handmade con perline, corallini colorati e ciondoli a tema marino.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate le collane con le conchiglie o quelle con le pietre colorate in pvc? Negli scorsi anni hanno letteralmente spopolato, tanto che era impossibile rinunciarci se si voleva essere trendy. Ora che l'inizio delle vacanze è alle porte un po' per tutti viene naturale chiedersi quali saranno i gioielli più trendy dell'estate 2023. Per scoprirlo basta spulciare TikTok, dove molti utenti o influencer stanno cominciando a condividere dei brevi video a tema jewelry, la cui particolarità sta nel fatto che sono veri e propri tutoria realizzate collane, bracciali e cavigliere estive con il fai da te: ecco tutte le idee da imitare per incantare tutti con la propria creatività.

Le collane e i bracciali da avere nell'estate 2023

Quali sono i gioielli must dell'estate 2023? Tutti quelli fai da te, l'ideale per assecondare i propri gusti senza lasciarsi influenzare dalle mode del momento. Su TikTok basta usare l'hashtag #summerjewlery per scoprire tutte le idee handmade più originali degli utenti del web.

Collana con perline e conchiglia

Le perline total white di diverse dimensioni sono in assoluto le più amate, soprattutto se mixate con conchiglie, ciondoli a tema marino e qualche micro cristallo. Si può indossare solo una collanina di perle oppure se ne possono abbinare diverse tutte nello stesso stile, si aggiungerà sempre un tocco esotico al proprio look estivo. I corallini variopinti continuano a essere un evergreen, mentre sono da evitare le catene doppie (perfette per i mesi più freddi dell'anno).

Collana con perline bianche

Come creare una collana estiva hand-made

Nei tutorial di TikTok viene spiegato passo dopo passo come fare per realizzare una collana estiva handmade e la cosa che in pochi immaginano è che si tratta di un'operazione semplicissima. Innanzitutto è necessario procurarsi un kit con pinzette, bobina di filo, chiusure e soprattutto una miriade di perline. A questo punto è necessario mettere in moto la propria fantasia, scegliendo colori e pietre che si vogliono sfoggiare sul proprio gioiello. Queste ultime vanno infilate una a una all'interno del filo, stando bene attenti a creare una sorta di simmetria tra le diverse parti. Il risultato sarà super originale e soprattutto rispecchierà al 100% i propri gusti: in quanti si cimenteranno col "fai da te" per aggiungere un tocco personalizzato allo stile vacanziero?