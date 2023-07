Ilary Blasi in Brasile, la vacanza è multicolor tra bikini crochet e abito arcobaleno Ilary Blasi è in vacanza in Brasile: i suoi look sono un’esplosione di colori.

A cura di Giusy Dente

L'Isola dei Famosi è da poco terminata e Ilary Blasi ha quindi dato il via alle vacanze e all'estate. Il reality show ha segnato il suo ritorno in tv dopo una lunga assenza, un periodo in cui la conduttrice ha preferito dedicarsi unicamente a sé e riprendersi dalla fine del matrimonio con Francesco Totti. Che ne sarà de L'Isola l'anno prossimo? Pare che non ci sarà lei al timone: secondo indiscrezioni Ilary Blasi non sarebbe stata confermata a Mediaset, dunque non dovrebbe apparire in alcun programma. In attesa di conoscere le sue sorti, è volata in Brasile.

La prima vacanza estiva di Ilary Blasi

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in vacanza in California (coi figli del calciatore), Ilary Blasi ha scelto come meta il Brasile. È sola o in compagnia? Non è dato saperlo. Ha condiviso alcune foto sui social, ma senza mai mostrare eventuali accompagnatori. Non è detto che sia assieme a Bastian Muller, l'uomo che ha fatto breccia nel suo cuore dopo la fine del matrimonio col Capitano.

I due non si vedono insieme già da un po' e si vocifera che siano già in crisi: c'erano già state anche le presentazioni ufficiali in famiglia. La conduttrice sta portando in vacanza con sé fan e follower condividendo con loro alcuni momenti del viaggio: locali esclusivi, spiagge da sogno, mare cristallino, ristoranti di lusso. Dopo l'outfit total pink con cerchietto argentato, ha sfoggiato altri due outfit balneari coloratissimi.

Leggi anche Ilary Blasi col bikini di cristalli in Africa: al mare usa il foulard griffato come bandana

I look colorati di Ilary Blasi

A L'Isola dei Famosi quest'anno Ilary Blasi ha scelto come filo conduttore il black&white: puntata dopo puntata è stato sempre il nero il protagonista dei look, con pochi tocchi di bianco. In vacanza, la conduttrice ha cambiato completamente registro, dando libero sfogo alla fantasia, alla voglia di colore, prediligendo nuance più vivaci ed allegre. In valigia la 42enne ha messo un bikini crochet multicolor, con fantasia a righe.

Ilary Blasi in Me–Fui, berretto Celine

È di Me-Fui (il brand di costumi da bagno di Belén e Cecilia Rodriguez): è composto da un top con scollatura americana abbinato a tanga sgambato con taglio a V. Costa 75 euro. Per proteggersi dal sole, ha abbinato un cappellino di Celine. Il berretto costa 420 euro.

in foto: bikini Me–Fui

Dopo la giornata a Ilha Grande, paradiso naturale a pochi chilometri da Rio de Janeiro, Ilary Blasi si è goduta la serata con un look arcobaleno: abito lungo con maniche leggermente a palloncino sulle spalle, decorato con striature di tonalità pastello che lo rendono delicato e perfetto per l'estate, per look quasi da fiaba.