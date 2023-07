Ilary Blasi in total pink: brilla col maxi cerchietto argentato di cristalli Mentre Francesco Totti è in vacanza in California, Ilary Blasi è volata in Brasile: look total pink con dettaglio sparkling, per la serata.

A cura di Giusy Dente

Terminati gli impegni di lavoro, Ilary Blasi ora può godersi l'estate in vista di nuovi progetti. Dopo una lunga assenza in tv, è tornata al timone de L'Isola dei Famosi, reality da poco concluso. Cosa c'è in serbo per lei l'anno prossimo? Sono in via di definizione i nuovi palinsesti e presto scopriremo dove ritroveremo la conduttrice. Per il momento, sembra abbia tutta l'intenzione di trascorrere le prossime settimane in viaggio: al momento è volata in Brasile.

La vacanza in Brasile di Ilary Blasi

Francesco Totti, la nuova compagna Noemi Bocchi e i due figli maggiori del calciatore sono in vacanza in California. Mentre loro si godono Hollywood e Los Angeles, Ilary Blasi si gode il Brasile. Da quando ha posto fine al matrimonio col Capitano, la conduttrice ha viaggiato moltissimo, documentando tutti sui social. Prima la Tanzania subito dopo l'annuncio della separazione, poi la Thailandia per inaugurare l'anno nuovo. Molte mete le ha scoperta assieme al nuovo compagno. Nella sua vita, infatti, è entrata da diversi mesi una nuova persona: l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Insieme sono stati a Parigi per una romantica fuga d'amore, ma anche in Germania a conoscere i posti del cuore e la famiglia di lui. Risale a maggio scorsa la vacanza a Marrakech, in un hotel da sogno, mentre il mese prima erano volati in Marocco, per festeggiare il compleanno di lei. Ora la 42enne si sta godendo Rio de Janeiro.

Ilary Blasi in rosa

Copacabana, Ipanema: procede a gonfie vele la vacanza estiva di Ilary Blasi. Una volta svelata la meta, resta ancora top secret la compagnia. Chi c'è con lei in Brasile? Potrebbe trattarsi del compagno Bastian Muller, con cui condivide la passione per i viaggi. Stavolta nelle prima istantanee condivise sui social, la conduttrice ha mostrato solo foto di sé. Negli scatti indossa un look total pink, un completino in lurex aderentissimo, con maglia a maniche lunghe e leggings.

in foto: sandali Bottega Veneta

Lo ha abbinato a un paio di sandali Bottega Veneta con inconfondibile motivo intrecciato, tacco alto sottile e punta quadrata. Sono un modello iconico del brand e sul sito ufficiale costano 1250 euro. Per completare il look, Ilary Blasi ha aggiunto un dettaglio sparkling. Paillettes, cristalli, glitter sono elementi che ama molto e aggiunge spesso sia nei look televisivi (per esempio a L'Isola) che negli outfit della vita privata. Stavolta per impreziosire il look total pink ha puntato su un cerchietto argentato scintillante: una perfetta principessa!