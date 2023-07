Ilary Blasi, nuovo bikini con laccetti e underboob in vista: è suo il costume più sexy dell’estate Ilary Blasi ha infiammato le spiagge brasiliane. Per la giornata al mare ha lasciato esplodere la sua innata sensualità con un micro bikini che rivela l’underboob: ecco tutti i dettagli del look balneare.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si sta godendo le meritate vacanze al termine di un lungo e stressante anno lavorativo. Se l'ex marito Francesco Totti ha organizzato un viaggio in California con i figli e con Noemi, lei da qualche giorno a questa parte è volata in Brasile col fidanzato Bastian Muller. Ora sta trascorrendo il tempo libero tra visite a luoghi iconici, bagni, tintarella e serate nei locali, il tutto senza rinunciare allo stile sensuale e trendy che da sempre la contraddistingue. È stato però nelle ultime ore che ha davvero lasciato senza parole i fan: per qualche ora in spiaggia ha sfoggiato quello che si preannuncia il due pezzi più sexy dell'estate 2023.

Tutti i bikini di Ilary Blasi in Brasile

Una spiaggia da sogno, esotiche palme all'orizzonte e un comodo lettino con tanto di materassino gommoso: Ilary Blasi e Bastian Muller non si stanno facendo mancare nulla durante la loro vacanza in Brasile, dai tour nei luoghi iconici come il Cristo Redentore alle giornate il location paradisiache. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato però il look balneare super sexy della conduttrice: se per le prime foto in bikini aveva puntato tutto su un modello crochet variopinto, ora ha lasciato libero sfogo alla sua femminilità. Cut-out, laccetti fascianti e underboob in vista, Ilary ha lasciato davvero poco spazio all'immaginazione nelle ultime ore trascorse al mare.

Ilary Blasic col bikini che rivela l’underboob

Ilary Blasi col bikini cut-out

Se ieri sera era uscita in pigiama, ora Ilary ha osato in fatto di sensualità. Ha indossato un due pezzi verde militare, un modello con micro tanga sgambato con dei laccetti laterali che salgono fino al punto vita e reggiseno "rivelatore". Fatta eccezione per un lembo di tessuto che copre i capezzoli, è contraddistinto solo da una serie di laccetti che cingono il seno rivelando l'underboob. Addominali scolpiti in primo piano, décolleté tonico e femminilità da vendere: Ilary ha infiammato le spiagge brasiliane, rendendo l'outfit balneare ancora più sauvage con i capelli tenuti mossi e naturali. In quante avranno il coraggio di prendere ispirazione da lei in vacanza?