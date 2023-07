Ilary Blasi in Brasile esce in “pigiama”: il look verde lime è griffato Continua la vacanza in Brasile di Ilary Blasi ma la cosa particolare è che di recente è uscita in “pigiama”: ecco tutti i dettagli del look comodo e griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha dato il via alle vacanze estive a poche settimane dalla fine dell'esperienza al timone della nuova edizione de L'isola dei famosi. Se da un lato l'ex marito Francesco Totti è volato in California con i tre figli e con la compagna Noemi Bocchi, lei ha preferito il più esotico Brasile. Sebbene all'inizio in molti avevano pensato che fosse partita da sola, insinuando un momento di crisi con Bastian Muller, qualche giorno fa è stata la conduttrice in persona a mettere1 a tacere tutti i gossip posando col fidanzato ai piedi del Cristo Redentore. Ora continua a godersi le giornate all'insegna del relax tra mare cristallino, panorami da sogno e look capaci di mixare alla perfezione comodità e glamour.

Ilary Blasi in estate con il look neon

Il trend da seguire assolutamente in estate? Quello dei look multicolor, perfetti per aggiungere un tocco vitaminico alle proprie vacanze. Possono essere mixati o sfoggiati "a solo", l'importante è non avere paura di osare con le tinte accese. Ilary Blasi lo ha capito bene, visto che in Brasile sta dando spazio quasi esclusivamente ad adorabili outfit arcobaleno, dal lungo abito effetto unicorno al cardigan a righe variopinte indossato nella foto di coppia con Bastian. Ora ha puntato tutto sulle tinte neon con un completo che non poteva passare assolutamente inosservato, il motivo? È in verde lime effetto "evidenziatore".

Ilary Blasi in verde lime

Chi ha firmato il completo pigiama di Ilary Blasi

Nelle recenti foto della sua vacanza in Brasile Ilary Blasi sembra essere uscita in pigiama ma in verità quello che ha indossato è un completo iper griffato.

I pantaloni pigiama di Balenciaga

Ha puntato tutto sulla comodità abbinando casacca scamiciata oversize a dei pantaloni palazzo, entrambi in seta verde lime decorati all-over con la scritta tono su tono Balenciaga (solo i pantaloni costano 1.200 euro). Ha poi tenuto i capelli mossi effetto sauvage ma non ha rinunciato ai tacchi alti. Insomma, a quanto pare il look-pigiama è destinato a diventare il più comodo e glamour dell'estate 2023: in quanti prenderanno ispirazione dalla conduttrice di Canale 5 per le vacanze?