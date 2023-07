Ilary Blasi con Bastian in shorts di jeans e canotta: vacanza in Brasile all’insegna della semplicità Continua la vacanza in Brasile di Ilary Blasi e Bastian Muller e sui social è arrivata una nuova adorabile foto di coppia. Cosa ha indossato la conduttrice per scalare il monte Corcovado e ammirare il Cristo Redentore?

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze estive al termine di un lungo anno lavorativo che l'ha vista ancora una volta al timone de L'isola dei famosi. Se l'ex marito Francesco Totti sta trascorrendo le vacanze in California con Noemi Bocchi e i figli, lei ha preferito il più esotico Brasile. Sebbene inizialmente si parlasse di una presunta crisi con Bastian Muller, a pochi giorni dall'inizio del viaggio ha posato in sua compagnia sullo sfondo di un panorama da sogno, mettendo così a tacere ogni gossip. Nelle ultime ore è tornata a posare col compagno e ne ha approfittato per mostrarsi in una insolita versione casual.

Il look casual di Ilary Blasi

Siamo sempre stati abituati a vedere Ilary Blasi sul palco tra sinuosi abiti da sera e look effetto sparkling ma nella vita privata punta su uno stile decisamente più comodo e casual. Fatta eccezione per l'audace completo total pink scelto per la prima serata brasiliana, ora ha lasciato spazio alla semplicità. Per scalare il monte Corcovado e ammirare il Cristo Redentore ha abbinato una canotta grigia modello basic a un paio di shorts in denim nero, lasciando nude le gambe. Niente acconciature elaborate, ha improvvisato un mezzo raccolto dall'effetto messy, mettendo in risalto il make-up curato e marcato sugli occhi.

Il look casual di Ilary Blasi

L'ironia di Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller sono innamoratissimi e affiatati e lo dimostrano ogni volta che posano insieme tra abbracci e baci appassionati. Nelle ultime ore è stato proprio l'imprenditore a condividere un dettaglio inedito della vacanza in Brasile, rivelando il suo lato più ironico. Desideroso di conservare un ricordo fotografico del Cristo Redentore, ha chiesto a Ilary di immortalarlo con la statua alle sue spalle, peccato solo che il risultato non sia stato quello sognato, visto che il più delle volte la conduttrice gli ha "tagliato" il corpo. Nella didascalia Bastian ha dunque commentato: "Ilary sei la migliore fotografa al mondo, grazie per i ricordi" (naturalmente aggiungendo una serie di emoticon sorridenti).