Isola dei Famosi 2022: Ilary Blasi lancia il nuovo show con l’abito over e la scollatura sulla schiena Il 21 marzo parte una nuova edizione de L’isola dei famosi e a presentarla sarà ancora una volta Ilary Blasi. È proprio lei la protagonista del promo e per l’occasione, sullo sfondo di una delle spiagge dell’Honduras, ha sfoggiato un abito over con una maxi scollatura sulla schiena.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano pochissimi giorni alla nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato su un atollo paradisiaco e incontaminato dell'Honduras: partirà lunedì 21 marzo e andrà in onda ogni settimana in prima serata. A condurre la trasmissione sarà ancora una volta Ilary Blasi che, dopo il debutto dello scorso anno, è stata riconfermata per seguire "a distanza" i naufraghi. Non mancheranno i compagni di viaggio "famosi", da Alvin che ricoprirà i panni di inviato nei Caraibi alla coppia inedita di opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. La "padrona di casa" è diventata protagonista del promo ed è proprio in questo modo che ha dato una piccola anticipazione dei look che sfoggerà sul palco.

Ilary Blasi in total black nel promo de L'isola dei famosi

Ilary Blasi è pronta per tornare al timone de L'isola dei famosi, in tv la si vede nel promo mentre si aggira sulla spiaggia incontaminata dell'Honduras in attesa dei suoi naufraghi. Il video è stato realizzato in studio grazie a degli effetti speciali (Ilary è infatti sempre rimasta tra Roma e Milano nelle ultime settimane) ma tanto è bastato al pubblico per notare un dettaglio: la conduttrice sembra aver cambiato stile. Niente tubini aderenti, maxi spacchi e tacchi alti, ha sfoggiato un abito total black firmato Kalita, un modello over e svolazzante da gitana, con le spalline sottili e una scollatura maxi sulla schiena.

Ilary Blasi in Amen

Cosa indosserà Ilary Blasi a L'isola dei famosi 2022

Prima di lanciare il promo della nuova edizione de L'isola, Ilary Blasi si era mostrata nel backstage del reality in versione comoda e griffata, ovvero con una tuta verde e logata di Gucci. Cosa indosserà per il ritorno sul palco? Nel comunicato stampa dedicato al lancio della trasmissione è stata riproposta una foto di un look dello scorso anno, per la precisione quello firmato Amen con giacca e culotte coordinate ricoperte di cristalli. Non si esclude, dunque, che la conduttrice possa ancora una volta puntare su uno stile sensuale, glamour e scintillante, anche se probabilmente non mancheranno i dettagli nude e dall'animo hippie (come nel promo). La cosa certa è che di sicuro Ilary sarà capace di sorprendere i fan con il suo animo audace e con la sua passione per gli accessori appariscenti.