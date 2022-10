Orecchini di Beyoncé all’asta: sua figlia Blu Ivy offre 80mila euro Blu Ivy, figlia di Beyoncé e Jay-Z, è stata la protagonista del Wearable Art Gala. All’asta ha fatto un’offerta stellare per un gioiello molto particolare.

Blu Ivy e Beyoncé ai Grammy 2018

Sabato sera si è svolto a Los Angeles il quinto Wearable Art Gala. Beyoncé ha fatto il suo trionfale ingresso assieme al marito Jay-Z e alla piccola Blu Ivy, la primogenita della coppia nata nel 2012. Nonostante la giovanissima età, la bambina frequenta il mondo dello spettacolo ed è spesso sotto i riflettori e sui red carpet. Sembra abbia ereditato la vena artistica dei genitori. Ha già fatto da voce narrante di un audiolibro ed è anche stata premiata per la partecipazione alla canzone Brown Skin Girl (dell'album della madre). La bimba è riuscita a far parlare di sé anche al Wearable Art Gala.

Beyoncé diva del Wearable Art Gala

Il Wearable Art Gala è un evento di beneficenza: mira a raccogliere fondi per sostenere i programmi di tutoraggio giovanile del WACO Theatre. Beyoncé è ospite fissa della serata, co-fondata da sua madre Tina Knowles-Lawson e dal suo patrigno Richard Lawson. Vi partecipano ogni anno tantissime celebrities: erano presenti stavolta anche Lupita Nyong'o, Kelly Rowland, Michelle Williams. Il Gala ha sempre un rigido dress code.

Blu Ivy, Jay–Z e Beyoncé ai Grammy 2014

Quest'anno come tema è stato scelto: Harlem Night. Beyoncé lo ha interpretato con un look da vera diva, catalizzando l'attenzione su di sé. Si è calata in pieno nelle atmosfere fashion degli anni '20 e '50 previste dal tema della serata sfoggiando un aderentissimo abito nero a sirena di Gucci con lunghi guanti di raso rosa, gioielli firmati Lorraine Schwartz e una clutch di Dolce & Gabbana.

Beyoncé e Blu Ivy alla premiere mondiale de Il re Leone (2019)

L'asta di lusso di Blu Ivy

Blu Ivy è stata la regina del Wearable Art Gala. La bambina (10 anni) ha partecipato a un'asta per accaparrarsi l'oggetto più ambito della serata, quello col biglietto più alto. Ha offerto 80 mila dollari (circa 81 mila euro) per un paio di orecchini di diamanti Lorraine Schwartz, ma non un paio qualsiasi. Erano proprio quelli che sua nonna Tina Knowles indossava quella sera, in passato indossati anche da Beyoncé. La piccola ha però dovuto fare un passo indietro, davanti a un'offerta più alta della sua. I gioielli alla fine sono andati a Monique Rodriguez e suo marito Melvin, la cui offerta vincente è stata di 105 mila dollari. Non è la prima volta che la piccola mostra una certa propensione per le aste di lusso. Nel 2019 ha offerto 19 mila dollari per un dipinto, andato poi a un collezionista d'arte.