Blue Ivy in tailleur e maxi zeppe: con il look da diva fa concorrenza a mamma Beyoncé Blue Ivy ha partecipato al Wearable Art Gala con mamma Beyoncé, dando prova di aver ereditato proprio da lei l’animo da diva. Per l’occasione ha seguito il trend della moda mannish, apparendo sofisticata e glamour in tailleur e maxi zeppe.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend la città di Los Angeles è stata illuminata dalla quinta edizione del Wearable Art Gala, evento di beneficenza che ogni anno intende raccogliere fondi per sostenere i programmi di tutoraggio giovanile del WACO Theatre. Tra gli ospiti fissi c'è Beyoncé, co-fondatrice della serata insieme alla madre Tina Knowles-Lawson e al patrigno Richard Lawson. La cosa particolare è che la popstar ha voluto al suo fianco non solo il marito Jay-Z ma anche la figlia Blue Ivy. Quest'ultima ha fatto parlare di lei grazie a un'offerta da capogiro fatta durante l'asta e, come se non bastasse, ha anche dimostrato di aver ereditato l'animo da diva della madre: ecco tutti i dettagli del look glamour e sofisticato sfoggiato all'evento.

Il look mannish di Blue Ivy

Blue Ivy, la prima figlia di Jay-Z e Beyoncé, ha solo 10 anni ma, nonostante ciò, è già molto attiva nel mondo dello spettacolo, basti pensare al fatto che fin da piccola è sempre stata abituata a stare sotto i riflettori. È proprio per questo che al Wearable Art Gala è apparsa sicura di sé con un look glamour all'insegna dello stile mannish. Per lei niente abiti da sera come la mamma, ha preferito un tailleur blu elettrico firmato L'Agence con pantaloni palazzo e giacca monopetto. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali neri con maxi tacco e zeppa, una mini bag di cristalli e degli appariscenti guanti di latex total black. Treccine sciolte, rossetto rosso e orecchini di diamanti: Blu Ivy è una vera e propria diva ed è riuscita a "fare concorrenza" anche a mamma Beyoncé.

Blue Ivy in L’Agence

Beyoncé con l'abito "stellare"

Beyoncé non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di look glamour e d'impatto, ha rispettato alla perfezione il tema scelto per il Wearable Art Gala di quest'anno, ovvero Harlem Night.

Beyoncé in Gucci

La popstar si è ispirata alle atmosfere fashion degli anni '20 e '50 con un sinuoso abito a sirena firmato Gucci, un modello strapless che le ha fasciato la silhouette a clessidra, caratterizzato da una lunga gonna nera col maxi strascico piumato e da un bustier black&white decorato con delle stelle di cristalli sui capezzoli. Guanti di raso rosa fluo con ruches sopra ai gomiti, gioielli scintillanti di Lorraine Schwartz e una clutch di Dolce & Gabbana: Beyoncé ha catalizzato tutti i riflettori su di lei col suo innato fascino. D'ora in poi sfilerà sempre con Blue Ivy sui red carpet internazionali?