Blue Ivy è una diva col chiodo e i capelli extra ricci: somiglia sempre più a mamma Beyoncé Blue Ivy Carter, la prima figlia di Jay-Z e Beyoncé, ha partecipato col papà alla finale di NBA ed è proprio tra gli spalti che ha dimostrato di essere una piccola diva. Tra chiodo di pelle, maxi orecchini e capelli extra ricci sembra essere la fotocopia della mamma.

A cura di Valeria Paglionico

I figli delle star che conquistano il mondo dello spettacolo sono ormai moltissimi e, complice il loro cognome famoso, riescono a diventare noti fin da piccolissimi, anche quando non hanno alcun talento. Tra le giovanissime che sembrano essere destinate a seguire le orme dei genitori celebri c'è Blue Ivy Carter, la primogenita di Beyoncé e Jay-Z. Di recente ha partecipato col papà alla partita dell'NBA tra i Boston Celtics e i Golden State Warriors e, seduta in prima fila al suo fianco, è stata immortalata da tutti i fotografi presenti. Il dettaglio che non è passato inosservato? Oltre a essere super trendy in total black, sembra anche essere la fotocopia della mamma popstar.

Il look dark e rock di Blue Ivy

Blue Ivy ha solo 10 anni ma a quanto pare ha già tutte le carte in regola per diventare una diva come la mamma. Alle finale di NBA si è vestita in total black come il papà Jay-Z ma ha declinato il look dark in una versione super trendy. Ha abbinato un paio di pantaloni della tuta neri a un chiodo di pelle dall'animo rock, completando il tutto con un paio di sneakers Nike in bianco e nero. La vera chicca dell'outfit? La t-shirt decorata con la scritta Brown Skin Girl sul petto, un modello della collezione Ivy Park firmata dalla mamma Beyoncé. La ragazzina ha inoltre portato al collo degli occhiali mini con la montatura scura "da gatta", mentre alle orecchie ha sfoggiato dei maxi cerchi argentati.

La t–shirt Ivy Park

Blue Ivy "imita" lo stile di Beyoncé

Se gli occhiali da sole scuri e l'outfit da dark lady non fossero bastati a trasformare Blue Ivy in una piccola diva, i capelli hanno aggiunto un ulteriore tocco glamour. La ragazzina ha imitato la mamma con una chioma extra riccia super vaporosa e, come se non bastasse, ha aggiunto anche un velo di lucidalabbra sulla bocca carnosa. Basta guardarla anche solo per un istante per notare che somiglia sempre più a Beyoncé man mano che cresce, tanto da sembrare la sua fotocopia in versione mini. Insomma, Blue Ivy è ormai una signorina e sembra essere destinata a spopolare nel mondo dello spettacolo come i suoi genitori: bellezza e stile non le mancano, ora bisogna solo stare a vedere se ha ereditato da loro anche il talento.

