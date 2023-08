Beyoncé in tour, il body con coppe a punta è un omaggio a Madonna (che era tra il pubblico) Beyoncé nel concerto in New Jersey ha indossato un body iconico, con coppe a punta: nasconde un omaggio a Madonna (che era tra il pubblico del live).

A cura di

Beyoncé in Philosophy di Lorenzo Serafini

Luci, scenografie, coreografie, musica, costumi: il Renaissace Tour di Beyoncé è un grandioso show curato in modo maniacale sotto ogni aspetto, è spettacolo allo stato puro. La popstar sta girando il mondo, conquistando consensi tappa dopo tappa. Sul palco sta sfoggiando creazioni magnifiche realizzate appositamente per lei dalle più grandi Maison. Domenica si è esibita al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Tra il pubblico c'era anche l'amica e collega Madonna. Uno dei look sfoggiati sul palco da Queen B era proprio un omaggio per lei.

Chi ha creato i costumi del Renaissance Tour

Gli abiti del Renaissance Tour sono veri e propri gioielli, piccoli capolavori d'Alta Moda realizzati per la popstar e destinati a far parlare. Impossibile non farsi conquistare dai molteplici cambi d'abito della cantante, uno più bello dell'altro: sul palco spazia tra cristalli e piume, elementi olografici e trasparenze, abiti con maxi spacco e tutine aderentissime. Insomma, si sta confermando un'icona di stile.

Per il Tour ha appositamente assunto un team di 12 sarte che la seguono in ogni tappa e che si occupano dei suoi outfit, dalle piccole riparazioni ai ritocchi dell'ultimo minuto, affinché calzino a pennello e siano sempre perfetti. Uno dei più spettacolari look visti sul palco è il minidress firmato Tiffany&Co., la prestigiosa Maison del lusso famosa in tutto il mondo per i suoi gioielli. Per Queen B, ha realizzato un abito interamente fatto di cristalli.

Cosa nasconde il body di Beyoncé

Madonna si sta preparando per il tanto atteso Celebration Tour che partirà in autunno, con cui festeggerà i 40 anni di carriera. I suoi recenti problemi di salute hanno fatto temere il peggio, ma la regina del pop si sta riprendendo alla grande ed è pronta per lo show. Una delle sue prime uscite pubbliche post ricovero in ospedale è stato proprio il concerto dell'amica e collega Beyoncé. Le due l'anno scorso hanno anche collaborato in Break My Soul (The Queens Remix).

Il messaggio per Madonna

Beyoncé ha riservato a Madonna uno speciale ringraziamento durante il concerto. "Regina Madre, Madonna, ti vogliamo bene" è la scritta apparsa durante un'esibizione. Tra i vari look sfoggiati dalla cantante sul palco, ce n'era uno che inequivocabilmente era un omaggio a Madonna.

Si tratta di un body scintillante a maniche lunghe, color argento, firmato Philosophy di Lorenzo Serafini, caratterizzato dalle iconiche coppe a punta. Il body col reggiseno proiettile, con le coppe a forma conica, è stato indossato da Madonna: è uno dei suoi look più celebri. Non a caso lo ha scelto anche per la locandina del tour.