Madonna dà il via al Celebration Tour: i look personalizzati dal corsetto a punta alla tuta specchiata È ufficialmente iniziato il tour che porterà Madonna in 15 Paesi per un totale di 78 date. Al debutto ha sfoggiato una ventina di outfit personalizzati.

A cura di Giusy Dente

Instagram @donatella_versace

A quasi un anno dall'annuncio ufficiale, che ha letteralmente mandato in tilt i fan di tutto il mondo di Madonna, la Regina del Pop ha dato avvio al tanto atteso Celebration Tour. Per la cantante sarà un periodo di fuoco in cui toccherà 15 Paesi per un totale di 78 date: è attesa anche in Italia, con due date a Milano. Con questa serie di concerti, Madonna celebra la sua lunga carriera e torna sul palco a distanza di tre anni. Non tutto è filato liscio, anzi si è temuto il peggio: la cantante quattro mesi fa, nel pieno dei preparativi, è stata ricoverata a causa di un'infezione batterica e ha dovuto rinviare parte della tournée per riprendersi. Ha rischiato la vita, lei stessa ha ammesso di aver avuto paura di non farcela, ma è tornata sul palco più carica e più in forma che mai. Nella 02 Arena si è esibita accompagnata dal suo corpo di ballo e con i suoi figli, sulle note della sua intera discografia: per lei 17 costumi iconici creati per l'occasione.

I look di Madonna in tour

I costumi del Celebration Tour rivestono un ruolo fondamentale, è un aspetto a cui la cantante ha sempre dato molto rilievo, diventando un'icona del mondo della moda coi suoi look camaleontici, entrati letteralmente nella storia del costume. La cantante mesi fa, nel pieno dei preparativi, ha mostrato a fan e follower alcuni dei suoi outfit di scena più famosi, dando in qualche modo anche un'anticipazione su ciò che avrebbero visto di lì a poco.

Instagram @gvasalia

Ha fatto vedere i suoi famosi corsetti con coppe a punta, che difatti ha portato sul palco anche stavolta. Non poteva non rivolgersi a Jean Paul Gaultier, lo stilista che realizzò per lei lo storico reggiseno a proiettile del Blond Ambition Tour. Il couturier francese ha collaborato ancora una volta con Madonna per il suo Celebration Tour.

Instagram @donatella_versace

Suo è il kimono lungo con corona ingioiellata, ma anche la reinterpretazione dell'iconico reggiseno a cono. Stavolta ha creato un body a corsetto nero con perline e stecche intricate con guanti in rete coordinati ricoperti di cristalli. Si sono occupati della parte relativa ai costumi tanti altri designer, che hanno realizzato per lei capi personalizzati. Ci sono look firmati Vetements, disegnati dal Direttore Creativo Guram Gvasalia: suo è il bustier in pizzo abbinato a pantaloncini con cintura.

Instagram @donatella_versace

C'è poi anche la mano di Versace: Donatella Versace su Instagram ha testimoniato l'orgoglio di aver potuto lavorare per lei. "Il tuo talento e la tua creatività ispirano tutti noi" ha scritto. Del brand è la tuta specchiata e anche quella con guanti coordinati indossata da sua figlia.