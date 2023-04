Madonna col reggiseno a punta: il look iconico nasconde un ricordo commovente di sua madre Madonna ha fatto un viaggio nel passato e tra i ricordi. I vecchi costumi di scena hanno riportato alla mente l’immagine di sua madre, prima che morisse.

A cura di Giusy Dente

Madonna ha fatto un salto nel passato, visitando il magazzino dove conserva molti dei suoi look di scena e dei costumi indossati durante i concerti. La cantante è alle prese coi preparativi del tour mondiale che prenderà il via a luglio e chissà, forse è alla ricerca di qualche outfit vintage da ripescare e riportare in vita sul palco.

Madonna in questi quattro decenni ha fatto la storia della musica, ma è una diva che ha saputo intrecciare anche la storia della moda. Trasformista e camaleontica, non ha mai smesso di far parlare di sé per le scelte di stile: ha osato, ha lanciato tendenze, ha sfidato il perbenismo e gli stereotipi. Il viaggio nel caveau dei costumi, però, non è solo un viaggio indietro nel tempo che ha a che fare con la moda e la musica: è anche un viaggio nostalgico tra ricordi di famiglia, alcuni dolorosi.

Madonna ricorda sua madre morta di cancro

Entrare nel magazzino dei costumi di scena, ha riportato alla mente di Madonna alcuni ricordi legati alla famiglia, in particolare a sua madre. La donna morì di tumore al seno nel 1963 all'età di 30 anni, quando la cantante aveva solo cinque anni. Sono dunque passati sei decenni da quel tragico momento, ma ci sono alcuni ricordi che restano vividi nella sua memoria, nonostante all'epoca fosse piccolissima, solo una bambina. C'è un'immagine, in particolare, che ha ben fissa nella mente: sua madre che trema per il freddo.

E ci ha ripensato proprio passando in rassegna i look di scena. "Un viaggio nei miei archivi è sempre un viaggio nostalgico nella memoria" ha esordito su Instagram la cantante, che ha fotografato alcuni capi indossati in passato che hanno fatto la storia del costume. "Se penso al mio viaggio attraverso la musica negli ultimi 4 decenni, come potrei non pensare a tutti gli incredibili vestiti che ho indossato e a tutti gli straordinari designer con cui ho avuto la fortuna di lavorare" ha continuato la cantante.

Uno dei capi mostrati è l'iconico reggiseno a punta degli anni Novanta, uno dei più famosi (non a caso presente anche sulla locandina del nuovo tour). C'è poi un corsetto color oro, uno rosa pallido stringato, quello "effetto gabbia", un altro tempestato di cristalli scintillanti. Si è poi concentrata sulla sua infanzia difficile nel Michigan: "Quando ero una bambina ricordo che mia madre aveva sempre freddo. In parte perché era malata, ma anche perché non aveva mai avuto un cappotto. Spendeva sempre i pochi soldi che avevamo per i nostri cappotti. Ricordo che stavo fuori ad aspettare lo scuolabus con mia madre che tremava di freddo in pieno inverno" ha scritto.

E ha infine tracciato un parallelo con la defunta mamma: "Il viaggio dal ricordo di mia madre tremante in inverno a me che tremo nello spazio per l'aria condizionata dove sono conservati tutti i miei costumi è davvero straordinario" ha osservato la star. Ha concluso dicendosi sopraffatta dalla gratitudine per ciò che la vita le ha dato: "Ogni volta che indosso un cappotto penso a mia madre. Spero che le piacciano i miei gusti in fatto di costumi. Ma soprattutto spero che ora stia al caldo‘.