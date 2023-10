Dopo Beyoncé anche Madonna porta i figli sul palco: Estere debutta nel tour mondiale come ballerina Estere, la figlia 11enne di Madonna, ha ereditato il talento artistico della madre: occhi tutti su di lei, nel Celebration Tour.

Estere in Versace

Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, dovuto a un ricovero ospedaliero per infezione batterica, è finalmente iniziato il Celebration Tour di Madonna, la lunga serie di concerti con cui la Regina del Pop festeggerà i suoi 40 anni di carriera nel mondo musicale. Con sé ha voluto anche i suoi figli, parte integrante dello show: hanno ereditato dalla mamma la passione per il palcoscenico.

Madonna sul palco coi suoi figli

Lourdes Leon Ciccone, la figlia maggiore di Madonna, da tempo ha iniziato a seguire le orme materne nel mondo dello spettacolo, tra moda e musica. Di recente è uscito il suo primo album, con cui ha debuttato col nuovo nome d'arte Lola. Ma a quanto pare non è la sola, dotata di un particolare estro creativo e di una certa propensione allo show, all'esibizione pubblica. La popstar ha una grande e allargata famiglia con sei figli, sempre presenti nelle occasioni di festa e nei momenti difficili: non l'hanno mai lasciata sola nel recente periodo del ricovero e della malattia. Dopo la maggiore (nata dalla relazione con Carlos Leon) sono nati Rocco Ritchie, David Banda (adottato insieme a Guy Ritchie), Merci (adottata dallo stesso orfanotrofio da cui proveniva David Banda) e infine le gemelle Estere e Stella (adottate nel 2017 in Malawi). Le due hanno 11 anni e vestono spesso coordinato. Quasi tutti sono saliti sul palco con la diva in queste prime date del tour.

L'esibizione di Estere

Lourdes, Mercy, Stella, Estere e David: cinque dei sei figli di Madonna erano presenti nella serata di apertura al The O2. Estere, in particolare, sembra che avrà un ruolo rilevante anche nelle altre tappe. È stata coinvolte sulle note di uno dei più grandi successi di Madonna, Vogue, un brano la cui coreografia è rimasta iconica, impressa nelle menti dei fan della cantante. Le movenze sono state eseguite sul palco da Madonna, circondata dal corpo di ballo, ma era presente proprio Estere alle loro spalle, su un palco rialzato, più in alto rispetto a tutti.

L'11enne sembra sia molto portata per la danza: la sua esibizione ha convinto tutti, a bocca aperta per la sua capacità comunicativa, per nulla intimorita dal numeroso pubblico presente, che avevo gli occhi puntati su di lei. L'11enne ha indossato una tuta nera e gialla con guanti coordinati firmata Versace, uno dei brand che hanno realizzato i numerosi costumi personalizzati del Celebration Tour. In altri momenti della serata Mercy ha suonato la chitarra sulle note di Bad Girl, Stella ha ballato Don't Tell Me, David ha suonato la chitarra in Mother and Father. L'unico a non partecipare per il momento è stato il 23enne Rocco. Immancabile anche Lola.

Blue Ivy

I "figli di" che seguono le orme dei genitori

I figli di Madonna non sono i soli, ad aver ereditato il talento materno. Ha stupito tutti la figlia di Beyoncé: l'11enne Blue Ivy è andata in tour con la cantante, esibendosi scatenata davanti a decine di migliaia di persone in ogni serata. Ha dimostrato grande sicurezza di sé, integrandosi perfettamente nel corpo di ballo. Anche Pink ama avere sul palco sua figlia Willow Sage Hart (12 anni). Questa estate le due sono tornate a esibirsi insieme.