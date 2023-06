La trasformazione di Madonna in vista del tour: stupisce i fan coi capelli corti Madonna sta preparando il tour mondiale. C’è un nuovo hair style in vista? La popstar sembra abbia in mente un drastico cambio look.

A cura di Giusy Dente

Il nuovo hair look di Madonna

C'è grande fermento per il ritorno sul palco di Madonna. La cantante festeggerà in tour i 40 anni di carriera e ha organizzato una serie di concerti che toccheranno Europa e il Nord America. Sono in programma anche due tappe in Italia: sarà a Milano il 23 e 25 novembre 2023. Il debutto di The Celebration Tour avverrà il 15 luglio a Vancouver (Canada) presso la Rogers Arena. Manca davvero poco e la popstar sta lavorando sodo da mesi, per rendere tutto perfetto e regalare ai suoi fan uno spettacolo indimenticabile. Grande attenzione sarà data ai costumi di scena.

Non a caso, per la locandina la cantante ha scelto una foto emblematica e molto rappresentativa: uno scatto in cui indossa il reggiseno a punta iconico, uno dei suoi look più famosi, che ha fatto la storia della moda. C'è forse da aspettarsi anche qualche look vintage sul palco, visto che di recente ha passato in rassegna alcuni outfit del passato. Forse qualcosa bolle in pentola anche sul fronte del hair style.

Madonna bionda (2021)

Madonna coi capelli corti

"Come quando ti rendi conto che il tuo giorno libero non è davvero un giorno libero" ha scritto Madonna, condividendo con fan e follower un selfie. Evidentemente la cantante sta dedicando tutto il suo tempo alla preparazione del tour, alle prove dei concerti, compresi quelli che dovrebbero essere giorni di riposo. Nello scatto, la cantante è irriconoscibile rispetto alle foto precedenti. Spicca la chioma palesemente più corta. La cantante sembra ci abbia dato un taglio o forse ha solo tolto le extension che aveva portato fino ad ora.

Leggi anche Bianca Guaccero cambia look: capelli corti e sfumature dorate in vista della primavera

Madonna coi capelli arancioni alla sfilata di Tom Ford con la figlia Lourdes (2022)

La chioma è leggermente bagnata ed è possibile che la popstar abbia in mente anche un nuovo colore. Negli anni ha sperimentato davvero di tutto: ultimamente ha abbandonato il biondo che l'ha resa famosa e ha sperimentato il rosa e il rosso, una nuance tendente più all'arancione. Sui social, molti utenti ipotizzando una tinta in vista hanno espresso il desiderio di rivederla con l'iconica chioma bionda del passato. Nello scatto la cantante è quasi completamente struccata, a eccezione del rossetto nude sulle labbra. Ultimamente molti fan si sono preoccupati, vedendola del tutto trasformata nei lineamenti, col viso gonfio. Come stupirà il mondo durante il Celebration Tour?