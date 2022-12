Madonna irriconoscibile: il nuovo look con i capelli arancioni e le sopracciglia “invisibili” Madonna è letteralmente scatenata sui social, dove proprio di recente si è mostrata in una versione irriconoscibile. Il nuovo look? È con i capelli arancioni e le sopracciglia “cancellate”.

A cura di Valeria Paglionico

Madonna è da sempre la regina delle provocazioni ma è da qualche tempo a questa parte che sta dando il meglio di lei in fatto di audacia. Sarà perché non vuole arrendersi all'età che avanza o perché semplicemente intende continuare a far parlare di sé ancora a lungo, ma la cosa certa è che sui social è scatenata. Posa in intimo, sfida la censura mostrando i capezzoli e addirittura si lascia immortalare mentre è in bagno: insomma, non sa proprio più cosa inventarsi per attirare le attenzioni dei media. Nelle ultime ore è successo ancora ma questa volta i video e le foto provocanti non c'entrano nulla, la regina del pop ha stravolto il suo look apparendo irriconoscibile.

Il nuovo "colpo di testa" di Madonna

L'avevamo lasciata in compagnia dei figli durante il giorno del Ringraziamento, oggi ritroviamo Madonna ancora una volta irriconoscibile. Sui social ha posato in primissimo piano con fare imbronciato sullo sfondo di un muro floreale, ha indossato una giacca a vento con le fibbie silver, degli occhiali da sole da gatta con la montatura total pink e un paio di maxi orecchini d'oro. La cosa particolare è che ha sfoggiato dei capelli ancora più arancioni del solito, li ha portati sciolti e ondulati con la fila centrale, mettendo in risalto le lunghezze. Quale sarà il suo prossimo colpo di testa, visto che negli ultimi mesi ha spaziato tra il rosa Bubble-gum e il biondo platino?

Madonna con le sopracciglia cancellate

Madonna segue il trend delle sopracciglia decolorate

A rendere ancora più irriconoscibile Madonna è stato un dettaglio in particolare: oltre ad avere la pelle di porcellana (probabilmente grazie a un filtro di Instagram), ha anche le sopracciglia "cancellate". A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non le ha rasate, si è limitata a decolorarle come impone il trend del momento. Il risultato? Complici anche il rossetto rimpolpante e il filtro utilizzato, il suo aspetto sta diventando giorno dopo giorno sempre più "alieno", tanto che a primo impatto sembra di essere di fronte una persona diversa. Quale sarà la trovata che metterà in atto per far parlare di lei a Natale?