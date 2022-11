Madonna posa insieme ai figli per il Ringraziamento: con Lourdes e Rocco tra paillettes e corsetti Madonna ha festeggiato il Ringraziamento assieme alla famiglia al completo: erano presenti tutti e sei i suoi figli, compresa la maggiore Lourdes Leon Ciccone.

A cura di Giusy Dente

Madonna ha trascorso il giorno del Ringraziamento circondata dall'amore della famiglia e ha condiviso sui social un raro scatto che la ritrae assieme a tutti e sei i suoi figli. La cantane ha festeggiato la ricorrenza nella sua casa di New York City assieme a Lourdes, Rocco, Mercy, David e le gemelle Estere e Stelle: hanno tutti età comprese tra i 10 e i 26 anni. Gli ultimi quattro sono stati adottati in Malawi. Da anni la popstar sostiene progetti umanitari in Africa, finalizzati soprattutto alla costruzione di strutture adeguate e alla sensibilizzazione sulla prevenzione dell'AIDS.

Madonna e Lourdes vestono coordinate

"Ecco per cosa sono grata" ha scritto Madonna su Instagram, dove ha condiviso con fan e follower delle foto scattate durante i festeggiamenti del Ringraziamento. Nelle foto la famiglia è al completo: la cantante è assieme a tutti e sei i suoi figli. La 64enne già da un po' di tempo ha cambiato look: ha sostituito la sua iconica chioma bionda con dei capelli prima rosa e poi rossi. Nelle foto, infatti, ha un'acconciatura mossa color rame e sfoggia un look total black coordinato a quello di sua figlia Lourdes, la maggiore, nata dalla relazione col personal trainer Carlos Leon (finita poco dopo la nascita).

Madre e figlia sono legatissime e si vedono spesso insieme. Erano presenti in coppia anche alle sfilate di New York, anche qui entrambe in total black. La passione per la moda le unisce, ma anche il carattere: sono due donne che amano provocare, anche col look. Non hanno paura di osare con trasparenze o lingerie in stile bondage, come corsetti e bustier, che ne esaltano la femminilità e sensualità. Nel giorno del Ringraziamento la popstar ha scelto proprio gonna lunga e bustier in pizzo con guanti, collant e stivali a punta. Immancabili i soliti scintillanti gioielli: non si separa mai dalle vistose collane di diamanti sovrapposte sul décolleté. Intimo in evidenza per la 26enne: corpetto satinato e lacci del tanga che fuoriescono dai pantaloni morbidi.

Cosa indossano i figli di Madonna

L'ultima volta che Madonna era stata vista assieme a tutta la famiglia, era stato in occasione del suo 64esimo compleanno, festeggiato in grande stile in Italia. Nella foto del Ringraziamento ci sono anche i figli più piccoli di Madonna. David è stato adottato da Madonna nel 2006, quando era sposata con Guy Ritchie: aveva appena 13 mesi. Dopo averlo visto ammalarsi di polmonite in un orfanotrofio africano che aveva finanziato, la coppia ha dato il via alla sua adozione. Nella foto il 21enne è quello in fondo, con maglioncino celeste a collo alto e fazzoletto intorno alla testa.

Completo scozzese grigio e nero, con cravatta e mocassini, per Rocco (figlio di Guy Ritchie) mentre abito lungo scuro abbinato ad anfibi per la sedicenne Mercy. Outfit completamente diverso per le gemelle Estere e Stella, che a volte invece vestono in modo identico. Stavolta una ha scelto un abitino ricoperto di glitter argentati, l'altra si è allineata alla sorella maggiore e alla madre col bustier sovrapposto al vestito. Decisamente una famiglia fashion.