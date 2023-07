Madonna pronta a tornare in scena: chi la vestirà per il Celebration Tour Il tour mondiale di Madonna è stato rimandato per via dei suoi problemi di salute, ma intanto emergono nuovi dettagli sui costumi e sullo show.

A cura di Beatrice Manca

In questi giorni Madonna sarebbe dovuta partire per il suo nuovo tour mondiale, ma gravi problemi di salute l'hanno costretta a rimandare. La popstar infatti è stata ricoverata dopo una grave infezione batterica: ora sta meglio ed è tornata a casa, ma per i concerti ci sarà senz'altro da aspettare. Nell'attesa però emergono nuovi dettagli su cosa vedremo sul palco, in particolari sui costumi di scena: sono firmati Vetements, il marchio guidato da Guram Gvasalia (sì, è il fratello di Demna Gvasalia di Balenciaga).

L’etichetta dei costumi di Vetements per Madonna

Chi vestirà Madonna per il Celebration Tour

Anche se non sappiamo quando ripartirà il Celebration Tour di Madonna, sappiamo chi vestirà la regina del pop sul palco. Con un post su Instagram Guram Gvasalia, direttore creativo di Vetements, ha annunciato che ha lavorato per mesi ai costumi di scena del tour. Guram e Demna Gvasalia hanno fondato insieme il brand Vetements, da cui Demna Gvasalia è fuori uscito nel 2019, prima di prendere la guida creativa di Balenciaga. Su Instagram ha scritto: “Grazie mille per gli ultimi mesi Madonna. Ho apprezzato lavorare così a stretto contatto sui look per il tuo tour e portare le nostre visioni e creatività in un’unica grande celebrazione. Progettare i tuoi costumi è stato un tale privilegio e un onore. Vederti lavorare, vedere la tua spinta e determinazione è così stimolante, ora capisco perché sei ciò che sei. Sei una combattente, un’icona, sei la Regina!"

Guram Gvasalia e Madonna

Cosa indosserà Madonna sul palco

Lo stile di Madonna ha attraversato i decenni evolvendosi sempre. L'ultima giravolta di stile firmata Vetements potrebbe regalarle un mood più dark e grunge, postapocalittico, com'è nel dna di Guram Gvasalia. Certo, è difficile immaginare Madonna, sempre fasciata da body e corsetti, negli abiti della ultima collezione del brand, 16 XL. Il nome rimanda alle proporzioni, moltiplicate di 16 volte rispetto al normale campionario (già oversize) dello stilista. Le felpe hanno manioche lunghissime, i jeans sono esageratamente lunghi, il tutto ha un effetto irreale e straniante.

Primavera/Estate 2024

Il motivo? Una denuncia su come l'intelligenza artificiale stia immaginando una nuova realtà, anche a scapito degli stessi artisti. A Madonna potrebbero però piacere le esagerate gonne a cupola – molto simili a quelle Couture di Balenciaga – da vera regina punk, o i piumini modellati come cappe e mantelli. Non resta che aspettare il suo ritorno per scoprire l'ultima, mirabolante, svolta di stile.