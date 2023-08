Beyoncé come un’ape regina: perché in tour si veste di nero e giallo (con tanto di antenne) Beyoncé è l’ape regina della musica. I due look giallo-nero che sta sfoggiando in tour hanno un significato simbolico.

A cura di Giusy Dente

Beyoncé in Dolce&Gabbana

Beyoncé col suo Renaissance World Tour sta celebrando l'uscita dell'album omonimo, il settimo della sua carriera. La popstar sta girando il mondo da solista a sette anni di distanza dal precedente Formation World Tour: nel mentre, si era esibita solo accanto al marito Jay-Z. I concerti sono stati accolti con grande calore dai fan e stanno ricevendo ottimi giudizi dalla critica, impressionata dal mastodontico show costruito, spettacolare sotto ogni punto di vista: prestazione canora, presenza scenica, coreografie, luci, scenografie, costumi. Questi ultimi sono una parte fondamentale a cui è stata data grande rilevanza e sono state chiamate in causa tutte le più grandi Maison, che hanno realizzato creazioni appositamente per l'artista. Tutto è stato curato nei minimi particolari.

I look di Beyoncé in tour

Alexander McQueen, Coperni, Loewe, Valentino, Balmain: Beyoncé in tour sta sfoggiando le creazioni delle più grandi Case di moda. Sono abiti spettacolari e preziosi, studiati per ricreare sul palco quel clima "rinascimentale" che dà il nome allo show. Nella tappa al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, ha indossato tra gli altri un outfit che in molti hanno identificato come un omaggio a Madonna. Quest'ultima era tra il pubblico e Beyoncé si è esibita con un body dalle coppe a punta, un capo reso iconico proprio da Madonna anni fa.

in foto: bozzetto Dolce&Gabbana

Tra gli altri abiti di scena di grande impatto, spicca il minidress tempestato di diamanti messo a punto da Tiffany&Co.: a tutti gli effetti un gioiello. In alcuni momenti, la cantante è salita sul palco vestendo in coordinato con la figlia Blue Ivy, che fa parte del corpo di ballo imponendosi col suo talento nelle performance. C'è poi il misterioso e originale look giallo-nero: per Beyoncé non è un caso, farsi vedere in versione ape.

Beyoncé in Dolce&Gabbana

Beyoncé come un'ape regina

Beyoncé è soprannominata Queen Bey. È un gioco di parole tra "bee" ("ape regina") e "Bey" (il suo nome abbreviato). L'accostamento all'ape è in riferimento alla laboriosità e all'estrema operosità a cui essa è collegata, proprio come la cantante, instancabile quando si tratta di donarsi al pubblico. E ovviamente si tratta, nello specifico, di un'ape ben precisa: l'ape regina. Perché Beyoncé è la regina incontrastata e anche durante il Renaissance Tour ci ha tenuto a sottolinearlo, vestendosi proprio in giallo e nero, da ape. Ha indossato in tappe diverse due diversi outfit, che non sono passati inosservati ai suoi fan (chiamati affettuosamente i BeyHive).

Beyoncé in Mugler

Uno è un look di Mugler ispirato a una vecchia collezione del 1997, Les Insectes. "Sono volato a Stoccolma per la show di apertura con le dita incrociate. Quando è apparsa sul palco con l'ensemble ape, sono rimasto senza parole" ha affermato Casey Cadwallader, direttore creativo della Maison. La popstar si è trasformata in un'ape con tanto di antenne: letteralmente una Queen Bee (un'ape regina). Il secondo look a tema è quello di Dolce & Gabbana tempestato di cristalli Swarovski neri, gialli e dorati con guanti, cuissard e occhiali da sole personalizzati con lenti rosse iridescenti.