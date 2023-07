Beyoncé vestita di diamanti: l’abito trasparente è firmato da una gioielleria di lusso A Toronto Beyoncé è salita sul palco con un mini dress tempestato di cristalli, realizzato da una delle più importanti Maison del lusso del settore gioielleria.

A cura di Giusy Dente

Beyoncé in Tiffany&Co.

Va avanti il Renaissance Tour di Beyoncé, che sta persino superando le aspettative in quanto a magnificenza. La popstar sta dando il massimo e ha pensato davvero a tutto, per regalare ai fan di tutto il mondo uno spettacolo grandioso. Coreografie (nel corpo di ballo c'è anche sua figlia Blue Ivy), allestimenti scenografici, costumi, luci, esibizioni: tutto è curato nei minimi dettagli. La diva ha dato il via alla lunga serie di concerti a Stoccolma, lo scorso maggio e andrà avanti fino a settembre per un totale di 57 date: Londra, Barcellona, ​​Marsiglia, Amsterdam, Varsavia, Philadelphia, Kansas City, Nashville, Las Vegas, Los Angeles fino al gran finale del 27 settembre, all'iconico Superdome di New Orleans. La regina del pop sul palco sta sfoggiando delle creazioni destinate a fare la storia.

Beyoncé in Tiffany&Co.

I costumi del Renaissance Tour

Cristalli, specchi, abiti cangianti, elementi olografici, trasparenze: i look di Beyoncé sul palco sono spettacolari. Si sta confermando un'icona fashion. Non a caso ha assunto un team di 12 sarte che si occupano, in ciascuna città dove si ferma, dei suoi look: riparano i possibili difetti da usura serata dopo serata, controllano che i nuovi abiti siano perfetti, fanno i ritocchi dell'ultimo minuto. Balmain, Alexander McQueen, Mugler: sono solo alcune delle grandi Case di moda internazionali che hanno realizzato per lei outfit personalizzati e su misura per il Renaissance Tour. A questi si aggiunge Tiffany&Co., prestigiosa Maison del lusso famosa in tutto il mondo per le sue creazioni, che ha realizzato i gioielli della cantante (che è ambasciatrice del brand). Gioielli…e non solo.

Beyoncé in Tiffany&Co.

Beyoncé, l'abito è un gioiello

A Toronto, Beyoncé ha sfoggiato un nuovo look, mai visto nelle precedenti date del tour, pensato dalla stylist Shiona Turini. Il mini dress scintillante è stato realizzato appositamente per la cantante da Tiffany&Co. e ne hanno diffuso le foto sia la cantante che Alexander Arnalut, il giovane imprenditore alla guida dell'azienda. L'abitino argentato è realizzato con fili di diamanti applicati su strisce di tessuto trasparente che si alternano a tessuto color argento. Lo ha abbinato a collant a rete e un paio di scarpette trasparenti da principessa, a punta e con tacco scultura: sembrano quasi quelle di cristallo di Cenerentola. Perfette per una diva glamour come lei.