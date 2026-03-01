Eventi e Festival
La classifica definitiva dopo la finale di Sanremo 2026

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci. Dopo le cinque serate, tra i voti delle giurie e del pubblico, la classifica finale del Festival.
A cura di Ilaria Costabile
Immagine
Il Festival di Sanremo 2026 si è ormai concluso con la vittoria di Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. Il cantante era tra i favoriti sin dall'inizio della kermesse, seguito da Sayf e Ditonellapiaga. Sal Da Vinci prende il posto di Olly che si era aggiudicato la vittoria della 74esima edizione del Festival con la canzone Balorda Nostalgia. L'artista ha conquistato la vittoria sommando i voti conquistati nelle prime tre serate della kermesse e ora toccherà rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, che quest'anno si terrà a Vienna il 12, 14 e 16 maggio 2026. A conclusione delle cinque serate, tra voti delle giurie e le preferenze espresse dal pubblico, questa è la classifica finale.

La classifica di Sanremo 2026

Con la chiusura del Festival e la proclamazione del vincitore,

  1. Sal Da Vinci
  2. Sayf
  3. Ditonellapiaga
  4. Arisa
  5. Fedez e Masini
  6. Nayt
  7. Fulminacci
  8. Ermal Meta
  9. Serena Brancale
  10. Tommaso Paradiso
  11. LDA e Aka7even
  12. Luché
  13. Bambole di Pezza
  14. Levante
  15. J-Ax
  16. Tredici Pietro
  17. Samurai Jay
  18. Raf
  19. Malika Ayane
  20. Enrico Nigiotti
  21. Maria Antonietta & Colombre
  22. Michele Bravi
  23. Francesco Renga
  24. Patty Pravo
  25. Chiello
  26. Elettra Lamborghini
  27. Dargen D'Amico
  28. Leo Gassmann
  29. Mara Sattei
  30. Eddie Brock

La classifica provvisoria della terza serata

La terza serata, mercoledì 26 febbraio, replica lo schema della seconda con 15 cantanti ad esibirsi e il voto da casa e della Giuria delle radio. Una volta conclusa la serata, la classifica provvisoria raggruppava i seguenti artisti:

  • Arisa
  • Sayf
  • Luchè
  • Serena Brancale
  • Sal Da Vinci

La classifica alla fine della seconda serata

Nella seconda serata del Festival, trasmessa il 25 febbraio su Rai1, si sono esibiti 15 cantanti. Questo secondo appuntamento ha visto la partecipazione del pubblico, che da casa ha potuto votare l'esibizione che gli è piaciuta di più. Con i telespettatori, anche la Giuria delle Radio. La classifica provvisoria tra i cinque preferiti contava:

  • Tommaso Paradiso
  • LDA e Aka7even
  • Nayt
  • Fedez e Masini
  • Ermal Meta

La top 5 della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2026, è andata in onda su Rai1 martedì 24 febbraio, e si sono esibiti tutti i Big in gara. A votare la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine di tutte le esibizioni, Carlo Conti la classifica parziale dei primi cinque Big in ordine casuale vedeva:

  • Arisa
  • Fulminacci
  • Serena Brancale
  • Ditonellapiaga
  • Fedez e Masini
