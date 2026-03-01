La classifica definitiva dopo la finale di Sanremo 2026

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci. Dopo le cinque serate, tra i voti delle giurie e del pubblico, la classifica finale del Festival.

Il Festival di Sanremo 2026 si è ormai concluso con la vittoria di Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. Il cantante era tra i favoriti sin dall'inizio della kermesse, seguito da Sayf e Ditonellapiaga. Sal Da Vinci prende il posto di Olly che si era aggiudicato la vittoria della 74esima edizione del Festival con la canzone Balorda Nostalgia. L'artista ha conquistato la vittoria sommando i voti conquistati nelle prime tre serate della kermesse e ora toccherà rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, che quest'anno si terrà a Vienna il 12, 14 e 16 maggio 2026. A conclusione delle cinque serate, tra voti delle giurie e le preferenze espresse dal pubblico, questa è la classifica finale.

La classifica di Sanremo 2026

Sal Da Vinci Sayf Ditonellapiaga Arisa Fedez e Masini Nayt Fulminacci Ermal Meta Serena Brancale Tommaso Paradiso LDA e Aka7even Luché Bambole di Pezza Levante J-Ax Tredici Pietro Samurai Jay Raf Malika Ayane Enrico Nigiotti Maria Antonietta & Colombre Michele Bravi Francesco Renga Patty Pravo Chiello Elettra Lamborghini Dargen D'Amico Leo Gassmann Mara Sattei Eddie Brock

La classifica provvisoria della terza serata

La terza serata, mercoledì 26 febbraio, replica lo schema della seconda con 15 cantanti ad esibirsi e il voto da casa e della Giuria delle radio. Una volta conclusa la serata, la classifica provvisoria raggruppava i seguenti artisti:

Arisa

Sayf

Luchè

Serena Brancale

Sal Da Vinci

La classifica alla fine della seconda serata

Nella seconda serata del Festival, trasmessa il 25 febbraio su Rai1, si sono esibiti 15 cantanti. Questo secondo appuntamento ha visto la partecipazione del pubblico, che da casa ha potuto votare l'esibizione che gli è piaciuta di più. Con i telespettatori, anche la Giuria delle Radio. La classifica provvisoria tra i cinque preferiti contava:

Tommaso Paradiso

LDA e Aka7even

Nayt

Fedez e Masini

Ermal Meta

La top 5 della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2026, è andata in onda su Rai1 martedì 24 febbraio, e si sono esibiti tutti i Big in gara. A votare la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine di tutte le esibizioni, Carlo Conti la classifica parziale dei primi cinque Big in ordine casuale vedeva: