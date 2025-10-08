Cosa ha indossato Jennifer Lopez per il ritorno sul red carpet con Ben Affleck dopo il divorzio

Ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Non proprio, anche se i due si sono rincontrati su un red carpet internazionale. Ecco cosa ha indossato l’attrice per questa insolita reunion post divorzio.

La storia romantica dei Bennifer sembra essere infinita: a circa 20 anni di distanza dal primo "colpo di fulmine" risalente ai primi anni 2000, i due si sono sposati nel 2022, per poi annunciare la drastica rottura lo scorso anno. Solo di recente Jennifer Lopez ha trovato la forza di parlare del traumatico divorzio, lasciando intendere che per lei non è stato semplice andare avanti. Qualche giorno fa, però, è tornata a calcare un red carpet internazionale in compagnia di Ben Affleck, lasciando i fan di stucco. Tutti coloro che già sognano una reunion, però, farebbero bene a non illudersi: lo hanno fatto solo per motivi lavorativi, ovvero la prima di Kiss of the Spider, musical di cui Jennifer è protagonista e Ben produttore esecutivo. Cosa ha indossato la popstar per questa inaspettata sfilata di coppia?

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck erano insieme sul red carpet

Qualche giorno fa il The Shed di New York ha ospitato la prima di Kiss of the Spider, il nuovo musical di Jennifer Lopez di cui Ben Affleck e Matt Damon sono produttori esecutivi. Ad aver attirato le attenzioni dei media è stata soprattutto la ex coppia che ha fatto sognare il mondo hollywoodiano, apparsa sorridente e affiatata accanto al regista Bill Condon. Nonostante gli abbracci, gli ammiccamenti e le parole bisbigliate all'orecchio, tra i due non ci sarebbe affatto un ritorno di fiamma, anzi, avrebbero accettato di incontrarsi solo per mantenere intatta la loro professionalità. L'attrice naturalmente ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile, sfoggiando un abito su misura personalizzato appositamente per lei.

Jennifer Lopez e Ben Affleck alla prima di Kiss of the Spider

Il look a "effetto ragno" di Jennifer Lopez

Sotto consiglio del fidato stylist Rob Zangardi, Jennifer Lopez si è affidata a Harris Reed, che ha personalizzato per lei uno degli abiti della collezione Demi-Couture chiamata The Aviary. Si tratta di una sinuosa sirena a effetto vedo non vedo, caratterizzata da una gonna lunga con micro strascico e da un bustier con scollo a barca incrociato, la sua particolarità?

Jennifer Lopez in Harris Reed

Innanzitutto è stato realizzato in delicata seta trasparente decorata con una stampa wild firmata Fromental, un noto brand che si occupa di decorazioni di interni, poi è stato arricchito con un dettaglio scultura sul davanti che rimanda alla forma del ragno. Non sono mancati i tacchi a spillo e i gioielli scintillanti di Hassanzadeh Jewellery. Cosa dire, invece, di Ben Affleck? Ha puntato sulla semplicità con un completo blu con giacca monopetto e camicia bianca.