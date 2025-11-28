Jennifer Lopez coperta di cristalli rosa e smeraldi: cosa ha indossato per cantare al matrimonio indiano

Jennifer Lopez è volata in India per il matrimonio di lusso di Netra Mantena e Vamsi Gadiraju. Cosa ha indossato prima della performance privata da 20 milioni di dollari?

Jennifer Lopez è una diva indiscussa e, nonostante il tempo che passa, continua a non avere rivali in fatto di stile, bellezza e talento. Ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore, volando in India per un evento speciale: il matrimonio multimilionario dell'ereditiera Netra Mantena e dell'imprenditore tech Vamsi Gadiraju. La cerimonia si è svolta ad Udaipur ed è stata all'insegna dello sfarzo e del lusso, anche se a renderla davvero spettacolare è stata l'esclusiva performance privata della popstar (costata ben 2 milioni di dollari). Cosa ha indossato J.Lo per trasformarsi in una "principessa indiana"?

Jennifer Lopez col tradizionale sari è una principessa indiana

Per la sua prima volta a un matrimonio indiano Jennifer Lopez ha rispettato alla lettera il dress code che prevede il rispetto della tradizione locale. Ha infatti indossato il classico sari indiano ma declinato in una versione glamour, ovvero monospalla e con strascico.

Jennifer Lopez col sari

La sua particolarità, però, sta nella delicata seta rosa cipria che è stata ricoperta di luccicanti cristalli Swarovski rosa. Per completare il tutto ha sfoggiato un'appariscente parure di gioielli in diamanti e smeraldi, composta da una maxi collana in stile etnico, orecchini pendenti coordinati e un bindi tikka, ovvero un ciondolo che viene appoggiato sulla fronte.

I maxi gioielli di J.Lo

Il matrimonio di lusso di Netra Mantena e Vamsi Gadiraju

Il matrimonio di Netra Mantena e Vamsi Gadiraju è durato ben 4 giorni, dal 20 al 24 novembre, ed è stato un vero e proprio trionfo del lusso e dell'opulenza tra musiche, balli, buffet e cambi d'abito. La festa è cominciata presso il Taj Lake Palace di Udaipur, dove si è esibito il dj internazionale Tiësto, poi il banchetto è continuato al Palazzo della città. Nei giorni successivi tutto si è sposato prima allo Zenana Mahal e poi al Palazzo dell'Isola di Jagmandir sul lago Pichola. La torta nuziale non poteva che essere extra large: grande 4,5 metri, è stata realizzata dal pasticcere parigino Bastien Blanc-Tailleu, che ha riprodotto nei minimi dettagli un palazzo indiano.