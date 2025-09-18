Jennifer Lopez con i capelli biondi: le foto della trasformazione in pin-up

Jennifer Lopez ha cambiato look in modo drastico, apparendo quasi irriconoscibile con i capelli biondi e l’acconciatura da pin-up: ecco perché lo ha fatto.

Jennifer Lopez è una delle artiste più amate di tutti i tempi e ogni volta che appare sul palco riesce a incantare tutti con la sua innata bellezza. Ha 56 anni ma nessuno lo direbbe, anzi, riesce a fare invidia anche alle giovanissime e, nonostante i 4 divorzi alle spalle, continua a mantenere intatta la sua verve. Non sorprende, dunque, che poco dopo l'addio a Ben Affleck si sia lanciata a capofitto sul lavoro, girando il mondo con un tour da sold-out in ogni data. Ora si torna a parlare di lei ma i successi professionali non c'entrano nulla: ha cambiato look, apparendo praticamente irriconoscibile sui social.

Perché Jennifer Lopez ha cambiato look

Non è la prima volta che Jennifer Lopez si "trasforma": complice i numerosi ingaggi da attrice, è stata costretta in molte occasioni a cambiare aspetto per interpretare un determinato personaggio. Nelle ultime ore, però, si è mostrata in una versione davvero diversa dal solito, il motivo? Ha cominciato le riprese di Kiss of the Spider Woman, adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Broadway nel quale interpreta la protagonista Aurora. Con lei è letteralmente "tornata indietro nel tempo", per la precisione agli anni '50, diventando una pin-up in carne e ossa. L'attrice si è lasciata immortalare in camerino con indosso solo un maxi maglione portato sceso sulle spalle, anche se a fare la differenza è stato il "trucco e parrucco" dall'animo vintage.

Il nuovo look di Jennifer Lopez

L'acconciatura da pin-up di J.Lo

Per la trasformazione in pin-up Jennifer Lopez si è affidata al make-up artist Scott Barnes, che per lei ha pensato a un trucco volumizzante con viso incipriato e labbra rosse che mettono in risalto il sorriso. Non è mancata la french manicure in tinta, ovvero in rosso fuoco nella parte inferiore dell'unghia. I capelli, però, sono la vera novità: J.Lo è apparsa irriconoscibile con la chioma biondo platino raccolta nel classico updo, ovvero il raccolto morbido con boccoli e bandana con fiocco al centro della testa. Scommettiamo che grazie all'attrice i look da pin-up diventeranno il must del prossimo autunno? L'unica cosa certa è che Jennifer riesce a essere meravigliosa e stilosa praticamente in ogni versione.