Jennifer Lopez, cade la gonna mentre canta: “Meno male ho la biancheria, di solito non la metto”

Nulla può fermare Jennifer Lopez quando è nel bel mezzo di un suo concerto. L'artista è sempre piena di energie, desiderosa di intrattenere i fan e regalare al pubblico uno show di alto livello, dando il massimo. Non si placa un attimo: canta, balla, cambia decine di look. E a proposito di look, c'è stato un piccolo incidente di stile durante la tappa di Varsavia di venerdì, ma l'artista non si è per nulla scomposta. Ha fronteggiato l'inconveniente e poi ha immediatamente ripreso l'esibizione: nulla la può scalfire quando è sul palco, il suo mondo.

J-Lo perde la gonna sul palco

Jennifer Lopez non si è fatta fermare dal piccolo inconveniente di stile che è capitato a Varsavia venerdì, nel bel mezzo di un'esibizione. Quella è stata una tappa particolarmente importante del tour Up All Night: Live in 2025 (il primo dopo sei anni di assenza): ha festeggiato assieme al pubblico il 56esimo compleanno. Ma qualcosa è andato storto, proprio mentre cantava coi fan la canzone di auguri di Stevie Wonder "Happy Birthday".

La cantante indossava un completo dorato: reggiseno a triangolo con paillettes, un paio di guanti coordinati, una gonnellina a frange. Proprio quest'ultima, durante i movimenti scatenati, si è sganciata e le è letteralmente scivolata di dosso, cadendo a terra. J-Lo se ne è accorta e ha fatto la faccia stupita, per poi fermarsi in posa qualche secondo. Alla fine uno dei ballerini si è avvicinato per rimetterle l'indumento, che al di sotto presentava fortunatamente un paio di slip a vita alta.

"Sono contenta di aver indossato la biancheria intima – ha ammesso ridendo la cantante, aggiungendo poi – Di solito non indosso biancheria intima". Poi ha lanciato la gonnellina al publico e qualcuno l'ha afferrata. "Puoi tenerla. Non la voglio indietro" ha detto al fortunato spettatore. Ora la cantante è pronta per le ultime date del tour: il gran finale è previsto proprio in Italia, il 12 agosto in Sardegna.