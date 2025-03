video suggerito

Jennifer Lopez con la figlia Emme: il red carpet di famiglia è con i look scintillanti a contrasto Jennifer Lopez è tornata sotto i riflettori. L'altro ieri ha partecipato alla prima di Othello a Broadway e al suo fianco ha voluto la figlia Emme Anthony: avete visto i loro look di coppia "a contrasto"?

A cura di Valeria Paglionico

Erano diversi mesi che Jennifer Lopez non calcava un red carpet internazionale ma di recente è tornata sotto i riflettori in gran stile. L'altro ieri è volata a Broadway per la première di Othello, il revival del dramma di Shakespeare, e non poteva che approfittarne per dare il meglio di lei in fatto di stile. La cosa particolare è che ha calcato il tappeto rosso del Barrymore Theatre di New York con un ospite speciale: non c'entrano nulla né i presunti nuovi flirt, né l'ex marito Ben Affleck, ha voluto portare con lei la figlia Emme Anthony (nata dal matrimonio con Marc Anthony insieme al fratello gemello Max). Cosa hanno indossato mamma e figlia per l'evento "di coppia"?

Il red carpet mamma-figlia

Jennifer Lopez non ha resistito alla tentazione del red carpet "di famiglia" e alla prima di Othello ha voluto al suo fianco la figlia Emme. L'evento per lei è stato così speciale da non aver potuto fare a meno di documentarlo su Instagram, dove ha postato alcuni scatti della serata con accanto la didascalia "Il migliore appuntamento di sempre". Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look coordinati mamma-figlia) Sebbene entrambe abbiano puntato tutto su scintillii ed effetto dark, hanno pensato bene di vestirsi a contrasto, mettendo in evidenza i tratti distintivi della loro personalità. La popstar, indiscussa diva contemporanea, si è trasformata in una sirena, Emme, che si identifica come non binaria, ha invece preferito un look mannish.

Jennifer Lopez e la figlia Emme

Chi ha vestito Jennifer Lopez alla prima di Othello

Per partecipare alla prima a Broadway con la figlia Jennifer Lopez ha sfoggiato un completo Couture di Zuhair Murad, per la precisione un due pezzi di velluto con crop top e gonna a sirene, entrambi interamente ricoperti di pietre scintillanti in total silver.

Jennifer Lopez in Zuhair Murad Couture

Non sono mancati gli orecchini preziosi di Briony Raymond, la pelliccia per proteggersi dal freddo e la clutch in tinta di Tyler Elli. Emme ha invece optato per un tailleur mannish, per la precisione un completo gessato con giacca monopetto e pantaloni dritti, il tutto completato da una camicia grigia e una cravatta nera arricchita da spille sparkling. Mamma e figlia insieme non sono forse adorabili?