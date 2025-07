Il look coi cristalli di Chiara Ferragni: cosa ha indossato al concerto di Jennifer Lopez in Turchia

Chiara Ferragni è volata in Turchia con la sorella Valentina e le amiche per partecipare al concerto di Jennifer Lopez. Cosa ha indossato per l’evento speciale?

Chiara Ferragni è letteralmente rinata da quando si è lasciata alle spalle lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez e ora non può fare a meno di godersi la "normale" quotidianità fatta di impegni lavorativi, dolci serate con i figli e viaggi in giro per il mondo. Complici le temperature estive roventi, nelle ultime settimane è stata spesso fuori Milano: ha trascorso diversi weekend a Forte dei Marmi con gli amici, è volata in Messico per un'esclusivo shooting e nei giorni scorsi è tornata sul Lago di Como. Insomma, l'imprenditrice sembra volersi godere a pieno l'estate. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore sia approdata in Turchia per un evento speciale: il concerto di Jennifer Lopez.

Chiara Ferragni in Turchia per il concerto di J.Lo

Dopo aver tenuto un unico ed esclusivo concerto in Italia, a Lucca per la precisione, Jennifer Lopez è volata in Turchia, facendo tappa ad Antalya col suo tour europeo. Tra gli ospiti speciali che hanno assistito allo show c'è stata Chiara Ferragni che, accompagnata dalla sorella Valentina e dalla sorella Chiara Biasi, ha approfittato di un impegno di lavoro nel paese per concedersi una serata scatenata all'insegna della musica, dei balli e del glamour.

Chiara Ferragni al concerto di J.Lo

Sui social ha documentato alcuni dei momenti più belli del concerto, definendo la popstar una vera e propria "icona", soprattutto quando alla fine del live ha spento le candeline per il suo 56esimo compleanno. Cosa ha indossato? Si è ispirata ai look da palcoscenico di J.Lo, ricoprendosi letteralmente di cristalli.

Il look da concerto di Chiara Ferragni

L'armadio del tour europeo di J.Loarmadio del tour europeo di J.Lo è fatto di body, giacche e mini dress sparkling e Chiara Ferragni lo sa bene, visto che è apparsa perfettamente a tema col mood del concerto con un look di cristalli. Ha mixato comodità e glamour abbinando un crop top in argento scintillante con lo scollo a barca a un paio di jeans palazzo a vita bassa di The Attico, un modello con decorazioni fatte con micro brillantini all-over (prezzo 2.785 euro).

Jeans The Attico

Niente tacchi o scarpe classiche, per completare il tutto ha scelto le slip-on a scacchi di Vans customizzate con pietre preziose sulla punta. Cappelli legati in un raccolto tiratissimo, make-up glow ed energia da vendere: per Chiara il concerto di Jennifer Lopez è stato letteralmente leggendario.