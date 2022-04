La romantica proposta di Ben Affleck per JLo: “Sono stata presa alla sprovvista, ero in vasca” Jennifer Lopez ha raccontato come è avvenuta la proposta di matrimonio del suo futuro sposo, Ben Affleck: “Ridevo e piangevo contemporaneamente”.

A cura di Gaia Martino

I Bennifer sono di nuovo fidanzati ufficialmente, dopo oltre 10 anni dalla loro separazione che arrivò poco tempo prima delle nozze. Era il 2004 quando si lasciavano e nel 2021 si sono ritrovati, per darsi una seconda chance, a dimostrazione del fatto che il loro amore non era in realtà mai svanito. Jennifer Lopez pochi giorni fa ha condiviso la notizia della proposta con gli iscritti alla sua newsletter On The JLo e nelle ultime ore ha aggiunto dei dettagli riguardo il romantico momento.

La proposta di fidanzamento di Ben Affleck

Jennifer Lopez ai suoi fan della newsletter ha raccontato del magico momento in cui il suo futuro sposo, Ben Affleck, si è inginocchiato per porgerle l'anello con un diamante verde. Era un tranquillo e rilassante sabato sera, e lei si stava facendo un bagno quando si è verificata la "cosa più romantica che avrei potuto immaginare" ha detto la cantante.

Sabato sera mentre ero nel mio posto preferito sulla terra (nella vasca da bagno con schiuma), il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta. Sono stata presa totalmente alla sprovvista. L'ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo allo stesso tempo, cercando di realizzare che dopo 20 anni tutto ciò stava accadendo di nuovo, ero letteralmente senza parole e lui ha detto: "È un sì?". Ho detto SÌ, certo che è un SÌ.

JLo ha spiegato di aver pianto dalla gioia e di essere molto fortunata per aver ritrovato l'amore: "Due persone che si promettono di esserci sempre l'una per l'altra. Due persone molto fortunate. Chi ha avuto una seconda possibilità di vero amore".

Jennifer Lopez e Ben Affleck nel 2003

Perché l'anello di fidanzamento è verde

Jennifer Lopez nel video condiviso con i suoi fan nella newsletter ha poi aggiunto un particolare riguardo l'anello che ha ricevuto in regalo dal suo Ben Affleck. Se il primo anello, quello arrivato nel 2002, era rosa, questa volta l'attore ha scelto un colore forte per il diamante, il preferito della sua futura moglie. Verde. "Il verde è sempre stato il mio colore preferito, fortunato e ora, di sicuro, lo sarà sempre" ha detto JLo emozionata. Diverso tempo fa la star aveva mostrato ai fan alcune opere d'arte della sua casa con stampe di uccelli verdi, la tinta che colora la sua vita. Poi spiegò: