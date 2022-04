I sei anelli di fidanzamento ricevuti da Jennifer Lopez valgono più di 10 milioni di dollari Dopo l’anello di Ben Aflleck, un portale specializzato in preziosi mette in fila tutti gli anelli di fidanzamento ricevuti da Jennifer Lopez. Il valore è astronomico.

Jennifer Lopez non ha certamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Sa fare tutto: cantare, ballare, recitare (!!!). Sa fare l'amore. Certo, lo possiamo ben dire: sa fare l'amore. Ha avuto cinque fidanzamenti ufficiali, quindi cinque matrimoni, mi sembrerebbe il minimo. E dagli States, proprio sull'aspetto amoroso, c'è chi le fa un po' di conti in tasca, anzi sull'anulare e conclude: "Per sei fidanzamenti devono esserci per forza sei anelli". Giustissimo. Il portale è uno specializzato in preziosi, Diamond Hedge, che mette i brillocchi della Lopez tutti in fila dopo che la Lopez è apparsa con un nuovo anello vistoso insieme a Ben Affleck. Il valore totale: circa 10 milioni di dollari.

Il primo fidanzamento con Ojani Noa

Il primo fidanzamento è coinciso anche con il primo matrimonio: correva l'anno 1997, il fortunato era Ojani Noa, ristoratore. Il brillocco in questione era di un valore già spropositato: 100.000 dollari. Prima della crisi del 2008. Non so se mi spiego.

Il fidanzamento con Cris Judd

Cris Judd è stato il secondo fortunato. Correva l'anno 2001: l'anello era di smeraldo e le cifre, questa volta, salgono a sei. Che matrimonio in grande stile: purtroppo, però, dopo un anno già il divorzio.

Il primo fidanzamento con Ben Affleck

Nel 2002, il primo fidanzamento con Ben Affleck e il matrimonio. L'anello di diamanti era enorme: 6.10 carati, costo assurdo da 1.2 milioni di dollari.

L'anello di Marc Anthony

Poi è arrivata una delle storie più importanti per Jennifer Lopez, quella con Marc Anthony durata dieci anni. L'anello era un diamante Harry Winston del peso di 8.5 carati e dal valore commerciale di 4 milioni di dollari: addios!

Alex Rodriguez e l'anello da 15 carati

L'ultimo matrimonio, prima del ritorno di fiamma con Marc Anthony, è stato con Alex Rodriguez. Come avrete avuto modo di leggere, il valore commerciale e il peso dei carati degli anelli trova un valore verso l'alto. Come se il subentrante dovesse dimostrare qualcosa. E infatti: 15 carati l'anello di Alex Rodriguez per un valore complessivo di 3 milioni di dollari. Alè.

Il gran finale

Il gran finale rappresenta uno smeraldo a forma di cuore abbastanza vistoso, 18 anni dopo l'ultima volta: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme per giurarsi eterno amore. Stavolta sarà per sempre: un anello lo testimonia.