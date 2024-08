La decisione di Jennifer Lopez dopo il divorzio da Ben Affleck: così si è lasciata l’attore alle spalle

video suggerito

Le strade di Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono divise, di nuovo. La coppia ha deciso di mettere fine al matrimonio dopo due anni. TMZ ha ottenuto i documenti del divorzio dai quali emerge che l'attrice e cantante ha chiesto di rinunciare al cognome dell'ex marito. Si conclude così l'era dei Bennifer, con buona pace dei fan che speravano che l'ennesimo ritorno di fiamma durasse per sempre.

Jennifer Lopez ha chiesto di rinunciare al cognome di Ben Affleck

Il tabloid TMZ ha avuto modo di visionare i documenti legali che sanciscono il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck e ne ha rivelato il contenuto. La richiesta di mettere fine al matrimonio con l'attore sarebbe stata depositata martedì 20 agosto. L'attrice avrebbe spuntato la casella che indica la sua intenzione di rinunciare al cognome del suo ex marito – Affleck appunto – per tornare al nome Jennifer Lynn Lopez. Nel luglio 2022, quando Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck a Las Vegas, aveva invece deciso di acquisire il cognome del marito, dunque anche i documenti del divorzio risultano firmati come Jennifer Lynn Affleck.

La trattativa per raggiungere un accordo per il divorzio

L'ultimo capitolo della storia d'amore dei Bennifer rischia di complicarsi. Tra loro, infatti, sarebbe in atto da mesi una lunga trattativa per mettere fine al matrimonio, tutelando gli interessi di entrambi. TMZ fa sapere:

Ci è stato riferito che Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno diventando sempre più carichi di astio, fino ad arrivare al punto di non rivolgersi la parola.

Insomma, la strada per trovare un accordo per lasciarsi senza rancore potrebbe essere ancora lunga. La coppia aveva avuto una prima relazione nel 2003, poi si erano ritrovati quasi vent'anni dopo, decidendo di convolare a nozze. Ad agosto 2024, la decisione di divorziare.