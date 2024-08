video suggerito

“Ben Affleck avvistato con Kick Kennedy”, il nuovo gossip dopo il divorzio da Jennifer Lopez Jennifer Lopez si sarebbe circondata dell’affetto dei suoi cari dopo aver chiesto il divorzio da Ben Affleck, l’attore invece sarebbe già stato avvistato con un’altra donna. I tabloid americani raccontano di diversi avvistamenti che vedrebbero insieme all’attore Kick Kennedy, la figlia di Robert F. Kennedy Jr. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Jennifer Lopez sarebbe pronta a voltare pagina dopo la separazione da Ben Affleck: "Sembra essere sollevata" dopo aver chiesto il divorzio dall'attore sposato due anni fa, si legge su People.com. E mentre lei si sarebbe circondata di amore e sostegno della famiglia e dei suoi amici per affrontare la rottura, lui avrebbe già fatto spazio nella sua vita per un'altra donna. I tabloid americani parlano di diversi incontri che l'attore avrebbe organizzato con Kathleen "Kick" Kennedy, una delle figlie di Robert F. Kennedy Jr.

Il gossip su Ben Affleck e Kathleen Kick Kennedy

Ben Affleck nelle ultime ore è stato accostato a Kathleen "Kick" Kennedy, figlia 36enne di Robert F. Kennedy Jr. e Emily Ruth Black, che avrebbe incontrato diverse volte, stando a quanto si legge sui tabloid americani. "La cotta Vip di Kick è sempre stata Ben Affleck", le parole di una fonte al magazine People.com. Lei sarebbe una tipa "festaiola" alla quale piacerebbe divertirsi: "Trascorrono del tempo insieme dalla scorsa primavera. I due sono stati avvistati insieme al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel e in altri luoghi", ha aggiunto una fonte a PageSix. Non è chiara, però, la natura del loro rapporto, qualora il gossip fosse reale.

Come sta Jennifer Lopez dopo aver chiesto il divorzio

Jennifer Lopez si starebbe godendo l'affetto dei suoi cari in questi giorni che seguono alla richiesta di divorzio da Ben Affleck. La cantante, scrive People.com, non avrebbe voluto la separazione, ma "ora sembra essere sollevata" e sostenuta dalla sua famiglia che crede che la "decisione presa sia stata giusta". La pop star ha presentato l'istanza presso la Corte superiore della contea di Los Angeles, senza la presenza di un avvocato, lo scorso 21 agosto, dopo aver "lottato con tutte le sue forze per far funzionare le cose". Missione fallita, visto l'epilogo della storia d'amore dei Bennifer, una delle più chiacchierate al mondo, e stando a quanto rivelato da una fonte a People.com, JLo ha di nuovo "il cuore spezzato".