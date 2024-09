video suggerito

"Quello che ti sei perso", Jennifer Lopez su Instagram lancia frecciate a Ben Affleck Una serie di foto mostrano Jennifer Lopez riprendere in mano la sua vita. Ben Affleck sembrava davvero essere di troppo: la cantante 55enne basta a se stessa.

Da quando Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati, la cantante di origini portoricane è un fiume in piena sui social. Da giorni, infatti, sta mostrando al suo ex cosa si sta perdendo: dai selfie in bagno in costume da bagno ai momenti di grande divertimento da sola. Jennifer Lopez è in grande forma. Sorrisi pieni, scatti social, momenti di svago come mangiare un gelato: Jennifer Lopez non ci sta a passare per quella che soffre per amore.

I selfie di Jennifer Lopez fanno il giro del mondo

A 55 anni suonati, Jennifer Lopez può ancora permettersi di mettere in mostra il suo lato B. Il Daily Mail ci scherza su: "Ben Affleck, ecco quello che ti sei perso" sottolineando come questa esplosione improvvisa di selfie sembrano frecciatine dirette a Ben Affleck, a una settimana dalle istanze per il divorzio. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, la cantante si mostra in costume o in una serie di outfit elegantissimi, perfetti e aderenti. Questo ha prodotto una serie di meme sui social tutti diretti a Ben Affleck: "Ogni cosa si sta svolgendo perché c'è un disegno divino", ha scritto proprio Jennifer Lopez in una didascalia. In un'altra foto si legge chiaramente: "lei sembra essere rifiorita, non è affatto turbata". Un altro suggerisce che Ben Affleck era la causa di tutti i suoi mali: "Adesso è finalmente in pace".

Tra le altre foto che Jennifer Lopez ha caricato anche quella di un bagno pieno di schiuma, probabilmente uno di quelli che lei si è goduta durante le sue vacanze negli Hamptons. In un altro scatto possiamo apprezzare Jennifer Lopez in un abito floreale anni '50 che si gusta un gelato al banco di una gelateria, proprio come farebbe una normalissima persona. In altre foto ci sono degli astucci di Super Mario Bros, molto probabilmente regali per bambini, e in un altro è in abito rosa durante una cena in un ristorante di lusso. Insomma, Ben Affleck sembrava davvero essere di troppo: Jennifer Lopez basta a se stessa.