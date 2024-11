video suggerito

Ambra Angiolini a un hater: "Con Renga mai nessuna guerra, c'è rispetto. Non ricevo assegni di mantenimento"

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno mantenuto un rapporto di amore anche dopo la fine del loro matrimonio, avvenuta nel 2015. Insieme sono diventati genitori di due figli, Iolanda e Leonardo, che hanno rispettivamente 20 e 18 anni. In più occasioni, l'attrice e il cantante hanno parlato del legame che ancora oggi li unisce, anche se non tutti sembrano credere alle loro parole. Su Instagram, Angiolini ha infatti risposto a una donna che li accusava di essersi fatti "guerre uno contro l'altra".

Ambra Angiolini risponde a un hater: "Io e Renga non ci siamo mai fatti la guerra"

In un post pubblicato sulla pagina Instagram Chedonna.it, Francesco Renga aveva parlato del profondo legame che lo unisce ancora oggi ad Ambra Angiolini e ai suoi figli: "Non smetteremo mai di essere una famiglia anche se certi meccanismi sono cambiati. Io credo che la cosa migliore che deve circolare in una famiglia sia il rispetto dei ruoli e il rispetto della felicità dell'altro". Tra i commenti comparsi sotto al post, c'è però quello di una signora che non sembra credere alle parole del cantante: "Tutti a scrivere frasi sdolcinate dopo aver fatto guerre l'uno contro l'altra, ormai ho notato che avete preso tutti la stessa piega…"

Ambra Angiolini ha così voluto risponderle, ribadendo che nonostante non siano più una coppia abbiano scelto di essere in pace e di rispettarsi a vicenda: "Non ci siamo fatti mai la guerra, non ricevo assegni di mantenimento, abbiamo scelto di non stare più insieme e ci rispettiamo. Lei sa cosa significa realmente la parola ‘pace'? È quel diritto che tutti stiamo invocando, ma che nessuno riesci a mettere in pratica nelle proprie vite".

Il rapporto tra Francesco Renga e Ambra Angiolini

Solo qualche mese fa, nel corso dell'evento Il Riff incontra Ambra Angiolini, l'attrice aveva spiegato che a legarla a Renga è stato un "amore folle" e che ancora oggi continuano a dirsi ‘ti amo', in segno di rispetto del sentimento che li ha uniti:

Siamo abituati alla guerra ormai, in tutte le cose del mondo, e due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso suscitano dubbi, incertezze, portano scompiglio. Guardate che non è sano. È più sano credere che qualcosa davvero si possa salvare, perché è la cosa giusta.