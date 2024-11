video suggerito

Francesca Rettondini ricorda Alberto Castagna: "Era un uomo d'altri tempi, mi conquistò con gesti d'amore" Francesca Rettondini racconta l'amore con Alberto Castagna. Nonostante la differenza d'età i due hanno vissuto una storia lunga e a tratti non semplice, fin quando il conduttore è scomparso, dopo l'ennesimo problema al cuore, nel 2005.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Rettondini, ospite de La Volta Buona su Rai1, ha ricordato il suo rapporto con Alberto Castagna, il noto conduttore venuto a mancare nel 2005. I due hanno avuto una storia d'amore piuttosto lunga, finita poco prima che il noto volto Mediaset si spegnesse a causa dell'ennesimo problema al cuore.

L'amore che supera la differenza d'età

La loro fu una delle storie più chiacchierate nel mondo dello spettacolo, si incontrarono lavorando, quando lei aveva solamente 23 anni, mentre lui decisamente molti di più. Eppure l'età non è mai stata un problema, come racconta Francesca Rettondini nel salotto di Caterina Balivo, dove ammette che a conquistarla furono le sue attenzioni: "Piccoli pensieri, bigliettini e gesti d'amore. Ci sono cascata perché lui era un uomo d'altri tempi". L'attrice ha spiegato che in amore si è sempre buttata a capofitto e anche le persone a lei vicine, come i suoi genitori, non le hanno mai posto limiti:

L’ho conosciuto da giovanissima, nello spettacolo va così, ci si incontra tra colleghi, i rapporti iniziano e finiscono senza guardare l’età, questo amore si vedeva ovunque, io venivo da un rapporto con un ragazzo più piccolo di me, non ho considerato gli anni, mia mamma non era persona che si lasciava andare ai pregiudizi, si fidava delle mie scelte.

La fine della storia e la malattia di Alberto Castagna

Francesca Rettondini e Alberto Castagna ebbero una relazione durata otto anni, ma non fu un legame facile: "Era un uomo sotto i riflettori. Purtroppo ci sono finita anche io… Le difficoltà dell’amore erano tutti gli eventi esterni che hanno contaminato l’amore che non è stato vissuto in maniera serena". L'attrice ricorda come in quel periodo ebbe la possibilità di tornare da un vecchio amore, ma non lo fece:

Mentre la storia con Alberto iniziava, questo mio ex è tornato e mi ha chiesto di sposarlo. Lui aveva 19 anni ed era disposto a tutto per riavermi, però in quel momento io ho capito che ero innamorata di Alberto.

Quando Castagna iniziò ad avere gravi problemi di salute, si riavvicinò alla moglie Maria Concetta Romano, da cui ha avuto sua figlia Carolina nel 1992. Nonostante la storia si fosse chiusa, quindi, Francesca continuò a stare al suo fianco, quando il conduttore si trovava in ospedale, fino al 2005, quando fu stroncato dall'ennesimo problema al cuore.