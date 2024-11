video suggerito

Francesca De André sul padre Cristiano: “Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare” Francesca De André ha commentato la carriera del padre Cristiano. L’artista di recente ha intrapreso un tour per celebrare suo padre Fabrizio De Andrè e il suo indimenticabile repertorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca De André si è raccontata in una lunga intervista. Oggi sente di avere ormai fatto pace con se stessa e con le inquietudini del passato, è pronta a coltivare nuovi progetti. Anche nella vita sentimentale ci sono delle novità: "Mi sto frequentando con un ragazzo, tuttavia non posso dirmi certa che sia all'altezza delle mie aspettative e corrisponda all'idea del compagno perfetto. Non mi definisco ‘impegnata'".

L'ex fidanzato condannato in primo grado a tre anni per violenza domestica

Lo scorso aprile, l'ex fidanzato di Francesca De André, Giorgio Tambellini, è stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione per violenza domestica. La trentaquattrenne, in un'intervista rilasciata a Novella2000, ha confidato che questa vicenda le ha lasciato "segni indelebili". Attraverso la sofferenza, ha spiegato, "ho imparato a riconoscere chi è nocivo per la mia serenità e me ne difendo allontanandolo". Secondo quanto dichiara, il suo ex sarebbe stato condannato anche a pagare un risarcimento che tuttavia non le avrebbe ancora corrisposto "nonostante la sua condizione economica sia più che agiata". Nel suo passato, la storia d'amore con Daniele Interrante, che non l'ha lasciata sola in queste circostanze spiacevoli: "Mi è stato vicino. L'amore che ci ha legato ha lasciato spazio a un legame speciale. Sappiamo di poter contare l'uno sull'altra".

Il suo giudizio sulla carriera del padre Cristiano De André

Francesca De André da anni non ha più rapporti con il padre Cristiano. Era solo un'adolescente quando finì in comunità: "Nessuno volle farsi carico di me, inclusa Dori Ghezzi, moglie di mio nonno Fabrizio, che in un primo momento sembrò volermi adottare. Mi abbandonarono tutti". Anche sotto il profilo artistico, Francesca De André non ha avuto parole lusinghiere per suo padre:

Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare, quando per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento, che non ha mai imparato a sfruttare. Ha sempre lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento sulle virtù. Non ho timore che gli giunga all'orecchio l'idea che ho di lui.