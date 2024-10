video suggerito

Giuliana De Sio abbandonata dal mondo dello spettacolo: “Da dieci anni non mi chiama più nessuno” L’attrice si racconta in un’intervista, parlando della sua vita privata e professionale, percependosi isolata: “Mi resta una lacrima dentro per il cinema che mi ha un po’ abbandonata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuliana De Sio si è raccontata in una lunga intervista al Corriere. L'attrice ha spaziato dalla vita privata alla carriera, da temi delicati come il desiderio mai realizzato di avere un figlio con i due aborti di cui aveva già parlato in passato, alle sue insicurezze, fino alla confessione di sentirsi sostanzialmente abbandonata dal mondo dello spettacolo: "Da dieci anni più niente, nessuna chiamata".

A proposito di sé, De Sio ha ammesso candidamente di possedere un carattere debole, a dispetto dell'immagine granitica sempre restituita: "Mi ritengo una disadattata che si adatta, di volta in volta. Sono perennemente spaesata nonostante tutta la speleologia psicologica che ho fatto nel tempo. E non mi hanno aiutata gli analisti, gli amici o tantomeno la famiglia, che non ho avuto".

Gli aborti e il desiderio di maternità mancato

A descrivere questo quadro, anche la sua situazione familiare e il contesto in cui è cresciuta, dato che la sua famiglia, come afferma, "è stata inesistente. Mamma aveva i suoi problemi. Papà se ne è andato subito. Io e mia sorella (Teresa De Sio, ndr) non abbiamo avuto nessuna forma di accudimento".

Proprio sul tema della genitorialità, torna a parlare di quello che è stato un trauma vissuto, quello dei due aborti: "Avrei voluto (diventare madre, ndr), con ogni uomo che ho amato. Ho avuto due aborti, al quarto mese e alla fine è andata così. Avevo studiato da mamma, osservando le mie amiche e mi ero giurata che, se mai fosse successo, non avrei finito per far divorare la mia vita da un bambino così come io non avrei mai potuto divorare quella di mio figlio. Vedevo donne che si trasformavano e non lo trovavo sano. Credo che sarei stata brava, ma poi chi lo sa. Alla fine non sono diventata mamma e non mi sono sposata. Sono una donna sola".

Giuliana De Sio: "È come se non sapessero più cosa fare di me"

A proposito della condizione personale e professionale, De Sio non nasconde di essersi sentita abbandonata in questi anni: "Ho ricevuto una sfilza di premi per le mie interpretazioni e poi, da dieci anni, più niente, nessuna chiamata. È una cosa stranissima, come se non sapessero più cosa farmi fare. Mi resta una lacrima dentro per il cinema che mi ha un po’ abbandonata. Eppure una bella serie, un bel film, con registi bravi, li farei volentieri. Aspetto un illuminato che mi chiami".