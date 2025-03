video suggerito

Matilda De Angelis: “A volte devo separarmi dai social. Per due anni non sono quasi riuscita a uscire da casa” In un’intervista Matilda De Angelis parla della sua esigenza di prendersi una pausa dai social, del legame con suo fratello e della separazione dei suoi genitori. Ricorda, poi, una volta in cui non uscì di casa per quasi due anni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matilda De Angelis si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. L'attrice sarà protagonista del film di Greta Scarano La vita da grandi. Nonostante la popolarità, "ha gli stessi amici del liceo" e se potesse scegliere tra fuggire o scomparire, opterebbe per la seconda opzione. Racconta, poi, di quando non uscì di casa per un paio di anni: "Non volevo più essere ripresa, non volevo che nessuno ritoccasse la mia immagine, non sopportavo più la mia faccia nelle foto e nei video".

Matilda De Angelis: "Mio fratello scrive sceneggiature, per lui reciterei"

Nell'intervista, Matilda De Angelis si apre al racconto della sua famiglia. Parlando di suo fratello minore, rivela: "Scrive sceneggiature, per lui reciterei". Sui suoi genitori, invece: "Sono diventata grande a sette anni quando si sono separati. Da piccola, a scuola, parlavo della separazione dei miei, le maestre erano contente che io lo facessi. Dicevano che aiutavo anche gli altri compagni di classe nella mia stessa situazione". Alla domanda se le piacerebbe fuggire come la protagonista del film La vita da grandi, risponde: "Scappare mai, diventare invisibile sì. Nel mio condominio non sanno nemmeno chi sono". Nonostante la fama, i suoi amici sono quelli di sempre, del liceo: "Quando incontro persone nuove non fingo nulla, non maschero un bel niente. Sono fatta così, e così è se vi pare. Non voglio relazioni tossiche, me ne tengo alla larga".

Matila De Angelis: "Ottenni la parte nel film con Stefano Accorsi, poi decisi di sparire"

Il primo contratto firmato da Matilda De Angelis è stata per il film di Matteo Rovere, Veloce come il vento, con Stefano Accorsi: "Andavo in quinta superiore quando un mio caro amico mi ha parlato di un casting, mi ha convinta dicendomi che si trattava solo di fare una foto e andarmene". L'attrice passò tutti i provini, fino a quello decisivo a Roma dove ottenne la parte "Poi, sono sparita. Non volevo farlo. Il fatto è che non faccio le cose che non so fare". Una volta a Bologna, però, il regista chiamò tutti i giorni sua madre, fu lei a convincerla ad accettare quel ruolo. A volte sente il bisogno di separarsi dai social per lunghi periodi: "Lo faccio quando ho bisogno di schermarmi, di non sentirmi triste per un paio di mesi, sforzandomi anche a uscire per incontrare le persone dal vivo. Una volta per due anni non sono riuscita quasi a uscire di casa". Il motivo? "Non volevo più essere ripresa, non volevo che nessuno ritoccasse la mia immagine, non sopportavo più la mia faccia nelle foto e nei video".