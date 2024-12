video suggerito

Britney Spears rivede il figlio dopo 2 anni di lontananza e piange di gioia: “Il Natale più bello della mia vita” Il primo incontro tra Britney Spears e il figlio Jayden James protagonisti di un video cmmovente che vede madre e figlio abbracciarsi dopo due lunghissimi anni di lontananza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lacrime di gioia per Britney Spears che, dopo due anni di lontananza, poche ore fa ha potuto finalmente riabbracciare il minore dei suoi figli, Jayden James. La popstar ha portato su Instagram il video del loro incontro, felice di poter condividere con i suoi followers questo momento di inaspettata gioia.

L’affetto di Britney Spears per Jayden James

Oggi 18enne, Jayden James è figlio di Kevin Federline, ex ballerino di Britney pois diventato il suo compagno di vita. Jayden è arrivato nel 2006 ma era stato preceduto, nel 2005 dall’’arrivo del primogenito Sean Preston. Emozionata per essersi ritrovata di fronte al figlio cresciuto lontano da lei, nel video Britney si è rivolta più volte verso Jayden e lo ha presentato ai suoi follower come “il mio bambino”. Tra madre e figlio ci sono baci, abbracci, carezze cariche di affetto e perfino qualche bacio.

Brytney Spears: “Non vedevo miei ragazzi da due anni”

Nella didascalia del video postato sul suo profilo, Britney ha reso noto quanto questo incontro l’abbia resa felice: “È il miglior Natale della mia vita. Non vedevo i miei ragazzi da due anni. Queste sono lacrime di gioia, sono letteralmente sotto shock. Mi sento innamorata e benedetta. Sono senza parole, grazie Gesù”. Un messaggio che ha illuminato anche i fan che la seguono da semopre.

La storia d’amore tra Britney Spears e Kevin Federline

Britney Spears e Kevin Federline si sono sposati nel 2004 per poi separarsi definitivamente a due anni dal matrimonio. Inizialmente, entrambi persero la custodia dei bambini che furono affidati ai nonni. Successivamente, il solo Federline è è riuscito – anche grazie al supporto dei suoi genitori – a ottenere la custodia esclusiva. Spears e l’ex marito si sono dati a lungo battaglia in tribunale per ottenere l’affidamento dei ragazzi, oggi entrambi maggiorenni e residenti alle Hawaii insieme al padre.