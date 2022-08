Britney Spears all’ex marito Kevin Federline che critica le sue foto nuda: “Potrei fare anche di più” Kevin Federline, l’ex marito di Britney Spears, in una lunga intervista ha parlato del rapporto della pop star con i loro figli, Sean Preston e Jayden James, sostenendo che oggi lottano con le foto di nudo pubblicate dalla madre. Poche ore fa la replica di Britney e del marito Sam Asghari.

A cura di Gaia Martino

L'ex marito di Britney Spears, Kevin Federline, secondo quanto scrive il Daily Mail ha deciso di rompere il silenzio – che dura da tempo – per parlare per la prima volta della sua vita oggi e del rapporto tra mamma Britney e i figli avuti insieme, Sean Preston e Jayden James. In un'intervista che dovrebbe andare in onda la prossima settimana su ITV, si legge, il ballerino avrebbe raccontato che i ragazzi, rispettivamente 16 e 15 anni, non vedrebbero la pop star da mesi. In più avrebbe commentato le diverse foto di nudo pubblicate dalla Spears, un gesto che ai ragazzi non sarebbe andato giù. A queste parole poche ore fa Britney Spears ha replicato.

Le parole di Kevin Federline sull'ex moglie Britney Spears

"Sono passati diversi mesi da quando i ragazzi hanno visto la madre l'ultima volta – ha raccontato Kevin Federline in un'intervista esclusiva i cui spoiler sono stati pubblicati da Daily Mail – Hanno preso la decisione di non andare al suo matrimonio, erano felici per lei ma hanno preferito non esserci". Il ballerino durante la tutela legale dei figli avuti dalla pop star, Sean Preston e Jayden James, raccontava loro che la mamma aveva bisogno di aiuto e che tutti la stavano proteggendo, si legge, ma oggi si è detto preoccupato per loro. Teme che sia dura andare al liceo dopo la pubblicazione delle immagini di nudo della Spears.

Mi sono dovuto scusare con loro per le conseguenze che certi scatti potrebbero avere nella loro vita. Cerco di spiegare loro: "guardate, forse è solo un altro modo in cui cerca di esprimersi vostra madre". Ma ciò non toglie il fatto che lei continui a pubblicare quelle immagini, è dura.

E ancora, Kevin Federline ha confessato, si legge, che "se ci fosse un modo per far aprire gli occhi a Britney lo farei, ma non l'ho ancora trovato. Se l'avessi trovato la chiamerei per dirglielo". A queste parole è arrivata replica nelle ultime ore.

La replica di Britney Spears

Britney Spears attraverso le sue IG story ha deciso di rispondere alle dichiarazioni dell'ex marito, soprattutto quelle riguardanti il suo rapporto con i figli adolescenti.

Mi rattrista sapere che il mio ex marito ha deciso di discutere del rapporto tra me e i miei figli. Come tutti sappiamo, crescere dei ragazzi adolescenti non è mai facile per nessuno. Mi preoccupa il fatto che il motivo sia legato al mio profilo Instagram, era molto prima di Instagram. A loro dato loro tutto, solo una parola: offensivo.

La pop star ha raccontato di essere stata sua madre a consigliarle di dare al padre i figli. In un post ufficiale ha poi continuato il suo sfogo-replica sostenendo che altri artisti hanno fatto molto peggio quando i loro figli erano giovani: lei era sotto tutela, oggi che è libera vuole mostrare al mondo intero quanto sia felice.

Oltre a quello che ho detto nella story, come dice la loro matrigna, "qualsiasi cosa accade fuori da questa casa non ha nulla a che fare con questa casa", io voglio condividere la porta, l'esterno è il simbolo dei cancelli bianchi dietro i quali sono stata prigioniera per 15 anni. La tutela è finita solo 8 mesi fa, poter usufruire del mio denaro è estremamente stimolante, siamo uguali ora? Com'è l'uguaglianza?

Nel lungo sfogo Britney Spears ricorda che gli insulti che derivano dalla sua fama hanno spesso colpito i suoi figli, già in passato: "Sono solo un essere umano e ho fatto del mio meglio, vorrei che i Federline guardassero il video dei "big booty". Altri artisti hanno fatto molto peggio quando i loro figli erano molto giovani. Durante la mia tutela sono stato controllato e monitorato per quasi 15 anni" ha continuato sostenendo che oggi potrebbe fare molto più di ciò che fa. "Dovrei fare molto di più che andare in topless sulla spiaggia. Non mi sorprende affatto il loro comportamento e il loro approccio a ciò che ho dovuto affrontare" ha concluso.

Anche Sam Asghari rompe il silenzio

"Non conosco Kevin e non ho nulla contro di lui a parte il fatto che cerca di diffamare mia moglie" ha detto Sam Asghari nelle sue Instagram story per difendere Britney.

Per chiarire, mia moglie non ha mai postato un selfie di nudo, tranne che del suo sedere, che è piuttosto sobrio in questi giorni. tutti gli altri post erano nudità implicite, che si possono vedere in qualsiasi pubblicità di creme o saponi. non c'è alcuna validità nella sua affermazione riguardo alla presa di distanza dei ragazzi ed è irresponsabile fare questa dichiarazione pubblicamente.

Il modello e attore ha sostenuto che presto i ragazzi compiranno 18 anni e potranno finalmente prendere le loro decisioni, e "Potrebbero rendersi conto che la parte più difficile è stata quella di avere come modello di comportamento un padre che non ha lavorato molto in oltre 15 anni". Ha accusato Kevin di essersi "schierarato" con il padre di Britney, Jamie Spears, a cui era stato concesso il controllo degli affari finanziari e personali di Britney mentre era sotto la sua tutela. Sam Asghari ha concluso: