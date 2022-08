Britney Spears avrebbe voluto sposarsi in Chiesa: “Non mi è stato concesso” Britney Spears avrebbe voluto sposarsi in Chiesa, avendone trovata una vicino casa sua di cui si era innamorata. Alla pop star, però, non è stato concesso in quanto non è cattolica.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo circa due mesi dal matrimonio con Sam Ashgari, Britney Spears rivela ai suoi fan quello che sarebbe stato un suo grande desiderio, ovvero sposarsi in una Chiesa non troppo distante da casa sua. La cerimonia non si è potuta celebrare dove avrebbe voluto la pop star per motivi che riguardano la religione, anche se la diretta interessata non sembra essere particolarmente convinta.

Il desiderio di Britney Spears

Britney Spears ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, cancellata poi successivamente, in cui vi era una raffigurata l'entrata di una chiesa e la cantante ha spiegato che avrebbe voluto coronare il suo sogno d'amore proprio in quel luogo, ma qualcosa non è andato secondo i suoi piani:

È qui che volevo sposarmi originariamente durante il Covid!!!! Volevo andarci ogni domenica… è bellissima e mi hanno detto che era temporaneamente chiusa a causa del Covid!!! Poi 2 anni dopo, quando volevo sposarmi lì, mi dissero che dovevo essere cattolica e fare il test!!!!. La Chiesa non dovrebbe essere aperta a tutti?

Secondo quanto riportato da Page Six, la cantante ha ricevuto una miriade di commenti, dove i suoi fan le spiegavano che in realtà chi le aveva negato la possibilità di sposarsi stava facendo una cosa giusta: "Per sposarti nella Chiesa cattolica sì, devi essere cattolico, non è solo un luogo casuale“, le ha spiegato un follower. Bisogna dire, inoltre, che la Spears è cresciuta come battista del sud, ma ha anche studiato la Kabbalah. Sembrerebbe, inoltre, che un rappresentante della Chiesa in questione avrebbe smentito le dichiarazioni della cantante, dicendo che non risultava dai registri la richiesta di matrimonio o una qualunque visita, ma confermando l'appartenenza alla religione cattolica di almeno uno dei due coniugi.

Il matrimonio con Sam Ashgari

Il matrimonio di Britney Spears è stato un vero e proprio evento, al quale hanno preso parte anche diverse star che con con la cantante hanno condiviso momenti importanti, da Madonna a Paris Hilton, da Selena Gomez a Donatella Versace. Un tripudio di sfarzo per celebrare un giorno felice che arriva dopo anni di strazio e di lotte tra la pop star e il padre, che era il suo tutore legale. Sebbene qualcuno abbia cercato di rovinare lo sposalizio, ovvero il primo marito di Britney Spears che ha fatto irruzione in casa, le nozze sono andate a gonfie vele, con lei e il suo Sam Ashgari uniti per sempre.