La madre di Britney Spears tenta un riavvicinamento: “Sarai sempre il mio dono” Lynne, madre di Britney Spears, tenta di riavvicinarsi alla figlia che l’aveva accusata di avere rovinato la sua vita. “Sarai sempre il mio dono”, ha scritto la donna.

A cura di Stefania Rocco

Lynne Spears, madre di Britney Spears, non ha perso le speranze di riavvicinarsi a sua figlia. Lo dimostra un commento pubblicato dalla donna sotto un post caricato dalla popstar su Instagram. Finalmente libera dalla conservatorship e a poche settimane dal matrimonio con Sam Asghari, Britney sembrerebbe avere tagliato i ponti con la su famiglia d’origine. Li aveva accusati di averla sfruttata per anni, obbligandola a sottostare a regole rigide e a lavorare senza però poter decidere liberamente come spendere i suoi soldi. Alla madre, in particolare, Britney aveva riservato parole durissime.

La madre di Britney Spears tenta la strada della pace

L’occasione per Lynne di riavvicinarsi alla figlia è arrivata con un post pubblicato da quest’ultima. “Andrò a stendermi sotto l’albero per ricordare alla mia famiglia che sono un regalo. Ricordate il Natale? Ecco, non dimenticatelo”, aveva scritto la popstar su Instagram. Migliaia i commenti ricevuti, ma a destare l’attenzione degli utenti è stato quello della madre di Britney: “Sei stata la prima bambina dei miei tre figli. Ti abbiamo sempre vista come un dono prezioso. La zia Sandra voleva così tanto una femminuccia. Poi è arrivata Laura Lynne. Io e mia sorella eravamo così felici di avervi e qualche volta siete state nella stessa culla. Tu sei e sempre sarai il mio grande dono”.

Le accuse di Britney Spears alla madre

Lynne era stata al centro di un feroce attacco della figlia sui social. Anni fa, Britney l’aveva accusata di avere promosso l’idea della conservatorship, misura che Britney sostiene le abbia rubato 13 anni della sua vita. “Quello che le persone non sanno è che mia madre è quella che ha dato a mio padre l'idea della tutela legale 13 anni fa. Non riavrò mai indietro quegli anni. Mia madre mi ha segretamente rovinato la vita. Sai esattamente cosa hai fatto. Mio padre non è abbastanza intelligente da architettare una tutela, ma stasera sorriderò sapendo di avere una nuova vita davanti a me”, aveva scritto Britney in un post poi cancellato.