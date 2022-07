Sanremo 2023, Amadeus vuole Lady Gaga e Britney Spears super ospiti Il Festival di Sanremo 2023 potrebbe essere quello dei record. Con Britney Spears e Lady Gaga (o una delle due) come super ospiti.

Siamo nel pieno dell'estate ma il direttore artistico di Sanremo è già da tempo al lavoro. Amadeus sta preparando il suo quarto Festival di Sanremo da conduttore e direttore artistico lavorando sottobanco per cercare di portare grandi nomi nel corso della kermesse. Dopo aver annunciato il grande colpo, ovvero Chiara Ferragni in apertura e chiusura come co-conduttrice, l'ex Radio Deejay sta lavorando agli ospiti internazionali. Ancora una volta in chiave femminile, ma stavolta puntando a nomi che assicurerebbero l'interesse degli over 40. Parliamo di Lady Gaga e Britney Spears, super stelle assolute che potrebbero essere entrambe nel cast. Lo rivela Coming Soon.

L'indiscrezione

Secondo il portale di cinema, le cui notizie sono state rilanciate dall'attento account Twitter ‘CinguetteRai" – che è sempre sul pezzo quando si tratta di anticipare news dall'interno di Viale Mazzini – Amadeus avrebbe scelto di puntare tutto su Britney Spears. Lady Gaga sarebbe quindi una scelta di riserva. La popstar di "Baby one more time" e "Toxic" si è recentemente sposata con il preparatore e fisioterapista Sam Ashgari. La popstar, inoltre, è da tempo alla ricerca di un palcoscenico che possa rilanciarne la carriera, dopo un periodo opaco durato anche abbastanza a lungo.

Il Sanremo dei Record

Insomma, ci sono tutte le condizioni per poter accettare un'offerta importante ma che non dissangui il budget messo a disposizione per creare il super cast del Festival di Sanremo 2023. Certo, se anche Lady Gaga abbassasse le sue pretese, allora a quel punto il super direttore Amadeus potrebbe puntare a una incredibile e inedita doppietta. Non ricordiamo infatti, stando alla storia recente del Festival di Sanremo, una doppietta internazionale di nomi così importanti in una stessa edizione. Il Festival di Sanremo 2023 potrebbe essere quello dei record.