La madre di Britney Spears le tende la mano, la popstar: “Fingi! Avete abusato di me” Lynne, madre di Britney Spears, tenta ancora di riavvicnanrsi alla figlia ma la popstar rispedisce l’invito al mittente: “Come fai a fingere di essere una madre amorevole? Avete abusato di me”.

A cura di Stefania Rocco

Britney Spears continua a non lasciare ai suoi familiari margini di recupero. Risale a poche ore fa un tentativo della madre di recuperare il rapporto con la figlia, tentativo miseramente fallito. La questione è nata dopo che Britney, domenica scorsa, ha accusato un’amica, Jensen, di non averla aiutata quando è stata rinchiusa in una clinica psichiatrica. La donna, lette tali accuse, ha replicato alla cantante pubblicando alcuni vecchi messaggi scambiati con Britney che dimostrerebbero il contrario. “Questi sono i messaggi e come vedete io le ho risposto”, ha scritto Jensen, “Ho sempre pensato che qualcuno le cancellasse i messaggi che le inviavo. io per i miei amici andrei in capo al mondo. Io e sua madre siamo addirittura andate a New Orleans e abbiamo incontrato un avvocato che potesse aiutarci, perché sapevamo che non ci avrebbero fatto avvicinare a lei. Sapevamo anche che il suo telefono era sotto controllo. Quando lei è stata rilasciata dalla clinica psichiatrica il mio numero è stato bloccato”.

La madre di Britney: “Anch’io ho tutti i messaggi”

Ad accodarsi alla questione è stata Lynne, madre di Britney. Dopo avere ripostato le conversazioni pubblicate dall’0ex amica della Spears, la madre della popstar ha fatto un parallelismo con il suo caso, ribadendo di non avere mai abbandonato la figlia: “Anche io ho tutte le conversazioni integrali. Figlia mia sto male per il fatto che pensi che le persone che ti amano di più possano averti tradito. Lascia che io mi avvicini a te. Io ti amo”.

La reazione di Britney Spears: “Smettila di fingere”

Ma di fronte alle parole della madre, Britney ha reagito con una furia a stento trattenuta. L’ha accusata pubblicamente di fingere il suo atteggiamento amorevole e ha aggiunto che la donna l’avrebbe trattata male per anni, facendola sentire inadeguata e non amata, per poi contribuire al suo ricovero e alla dolorosa separazione dai suoi figli. “Ehi mamma, hai fatto sapere alla gente che quella è stata una delle poche volte su milioni in cui hai risposto ai miei messaggi? Hai detto alla gente che nascondevi il caffè ogni mattina? Hai mai detto loro che quando ero indaffarata a cercare il caffè la mattina, non c’era nessuna mia foto in cucina, ma solo quelle di Jamie Lynn? Ogni singola mattina mettevo una mia foto insieme alle vostre…ed ogni mattina tu la riponevi via prima che io mi svegliassi”, l’ha attaccata Britney, rispondendole pubblicamente via Instagram: