Il servizio su Britney Spears al Tg1: “L’attesa sta per finire” e scatta l’ipotesi Sanremo 2023 Un servizio dedicato interamente a Britney Spears andato in onda al Tg 1 delle 20 sembra seguire l’ipotesi che la pop star internazionale possa essere confermata come super ospite di Sanremo 2023. D’altronde secondo le indiscrezioni Amadeus avrebbe già preso i contatti con i manager di Britney.

A cura di Giulia Turco

L'ipotesi Britney Spears super ospite di Sanremo 2023 sembra prendere forma, lentamente. Le indiscrezioni sul prossimo festival hanno parlato chiaro: Amadeus vorrebbe la pop star internazionale, forse addirittura affiancata da Lady Gaga, sul palco dell'Ariston. Un'idea che può sembrare surreale considerando che Britney è lontana dai palchi internazionali ormai da tempo, ma la libertà dalla battaglia legale contro il padre che l'ha tenuta attanagliata negli ultimi anni potrebbe significare per lei un nuovo inizio.

Perché il Tg 1 dedica un servizio a Britney Spears

Nel corso dell'edizione delle 20 del Tg1 di martedì 19 luglio, Alessio Zucchini lancia un servizio dedicato interamente a Britney Spears e al suo ritorno sui social con una versione inedita del suo successo senza tempo Baby one more time. Il giornalista Emiliano Condò le dedica un pezzo in memoria dei tempi d'oro e spiega: "Britney Spears torna a cantare, almeno sui social. In rete un video in cui reinterpreta uno dei suoi primi successi. E per la regina del pop è subito record di visualizzazioni".

Il video in questione è di diversi giorni prima: possibile che la redazione abbia deciso soltanto ora di imbastire il servizio, senza alcun secondo fine? O potrebbe essere un lancio sulla possibilità che la pop star possa calcare il palco dell'Ariston? "Ora Britney canta la sua rinascita, libera dopo l’estenuante battaglia legale per sottrarsi alla tutela del padre", continua Condò. "E allora la aspettiamo Britney Spears. Un suo album manca da sei anni, un suo tour da più di tre. L’attesa, forse, sta per finire".

L'idea di Amadeus: da Lady Gaga a Britney Spears

L'ipotesi è nell'aria, non ci sono dubbi. Secondo le recenti indiscrezioni “Amadeus vorrebbe portare a Sanremo 2023 una pop star mondiale. Secondo il sito Cooming sono, il direttore artistico avrebbe già contattato i manager di Britney Spears. Tra i nomi in ballo ci sarebbe anche Lady Gaga, ma la scelta è ricaduta sulla prima”, twittava l'account @cinquettirai già dieci giorni prima.