Britney Spears ancora nuda su Instagram dopo l’aborto: le foto generano sempre più preoccupazione Britney Spears si è mostrata ancora nuda su Instagram attraverso tre scatti uguali, a cambiare solo il filtro. Dopo l’aborto la star sta destando sempre più preoccupazione tra i fan. “Ha bisogno di aiuto, sto piangendo per lei”.

A cura di Gaia Martino

Britney Spears fa ancora preoccupare. Nel novembre 2021 ha festeggiato la fine della tutela legale del padre, revocata dopo 13 anni. Sembrava aver ripreso in mano la sua vita, risollevata anche dalla nuova gravidanza, arrivata dopo anni difficilissimi. Ma lo scorso 14 maggio un annuncio inaspettato ha spezzato il suo cuore e quello del compagno, Sam Ashgari: "Abbiamo perso il nostro bambino" hanno scritto su Instagram. A quel post ne sono seguiti altri, tra frasi motivazionali e video in cui balla. Nelle ultime ore però sono spuntati nuovi scatti in cui è totalmente nuda, simili a quelli pubblicati circa 10 giorni fa e che sollevarono molta preoccupazione tra i fan.

Le nuove foto di Britney Spears dopo l'aborto

Sembra quasi un replay: Britney Spears nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo post contenente tra fotografie uguali. A cambiare soltanto il filtro. È completamente nuda, a coprirle i genitali è un'emoticon del cuoricino. Poi la descrizione in inglese: "Good my ass MURICA" (Buono il mio cu*o, Murica"). L'aggiornamento del profilo ha generato subito tantissimi commenti, tra fan preoccupati per il suo stato di salute, e altri che si interrogano su cosa significhi quella parola, "Murica". Si tratterebbe di un modo gergale di riferirsi all'America, usato per esprimere il proprio patriottismo e orgoglio americano.

L'ennesimo allarme dei fan: "Qualcuno la aiuti"

Le nuove foto hot di Britney Spears fanno chiacchierare molti. C'è chi si è accorto che la foto è modificata: "Guarda vicino a quella maniglia della porta", chi non accetta il comportamento della star sui social: "Oh Britney, no…Solo no!". Un fan poi lancia un'allarme di aiuto: "Qualcuno deve aiutarla con i social, al più presto", "Sto piangendo per lei, aiutatela". Il comportamento della celebre star americana desta sempre più preoccupazione e chi ricorda il caso, l'ha paragonata a Sara Tommasi che iniziò con i nudi per strada, finì con i porno ed i video con Andrea Diprè. Nessun intervento – per lo meno social – del fidanzato Sam Asghari, prossimamente suo sposo.