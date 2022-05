Britney Spears si mostra nuda su Instagram, i fan: “Sta male, è una richiesta d’aiuto” Britney Spears pubblica tre scatti identici (cambia solo il filtro) in cui si mostra completamente nuda e preoccupa i fan: “Sta di nuovo male, ha bisogno di aiuto”.

C'è stato un momento in cui Britney Spears era al centro delle cronache per la musica, i dischi venduti, i premi. Quel momento sembra ormai distante, distrutto da anni in cui il gossip ha prevalso, dalla depressione ai problemi di alcool e droga fino alle controversie legali sulla gestione del suo patrimonio con la piena tutela legale da parte del padre, sospesa dalla Contea di Los Angeles lo scorso 29 settembre. Ora, però, il post pubblicato da Britney – tre fotografie identiche in cui si mostra completamente nuda, cambia solo il filtro Instagram – sembra rimescolare le carte. Se non altro, la reazione dei fan internazionali fa spavento: "Quello sguardo, sembra non stia bene". "Sembra quasi in lacrime, sta chiedendo aiuto". E, ovviamente, c'è chi ha reclamato di nuovo l'intervento di suo padre.

Britney Spears e quella somiglianza con Sara Tommasi

Chi scrive, ricorda bene un caso: quello di Sara Tommasi. Cominciò così con i nudi per strada, finì coi porno e i video choc di Andrea Diprè. Anche qui, Britney Spears sta aprendo le porte della sua situazione personale senza alcun tipo di filtro, senza alcuna gestione professionale della sua immagine. È una stella internazionale che usa Instagram come un boomer qualsiasi. Con l'aggravante di pubblicare foto di nudo, ovviamente. Solo ieri, scrivevamo di lei che mostrava il velo dell'abito da sposa per il matrimonio ormai imminente con Sam Ashgari. Inoltre: sarebbe alla sua terza gravidanza. Qualcosa, però, non quadra.

La reazione di Sam Ashgari

La reazione di Sam Ashgari semplicemente non c'è stata. Proprio per questo, c'è chi le scrive senza mezzi termini che uno che ha rispetto per la propria donna "non ti lascerebbe pubblicare neanche la metà delle cose che fai". È il segno di un nuovo punto di squilibrio? Una cosa è chiara: non si gesticono 41 milioni di follower in questo modo. Non se sei Britney.